Во Всеволожске прошла ярмарка «Благодариум»

В увлекательное путешествие на волшебном поезде по маршруту «от станции до станции» отправились посетители ежегодной ярмарки «Благодариум» во Всеволожске. Организатором мероприятия, которое прошло в теплой и дружественной обстановке, выступил детский технопарк «Кванториум».

Посетители, а их оказалось более 250 детей и взрослых, не только окунулись в мир высоких технологий, но и почувствовали себя чуть-чуть «звездами». Ведь на празднике под громкие аплодисменты чествовали детей, наставников и родителей.

Гостей ждали викторины и конкурсы с призами. Главной изюминкой, как всегда, стали современные технологии, которыми славится «Кванториум».

– Что такое «Благодариум»? – переспрашивает педагог-организатор Алина Попова. – Это особое мероприятие, когда можно сказать «спасибо!» каждому за преданность и труд. Праздник – отличный повод подвести итоги учебного года, отметить достижения и поделиться успехами. На протяжении всего учебного года ребята проявляли свои творческие способности, усердие, упорство. Они стремились к знаниям. На этом нелегком пути, который иногда со своими взлетами и падениями был похож на американские горки, школьников учили и поддерживали педагоги-наставники и родители.

– Во время квестов ребята могли пройти десять станций, – продолжает Алина Попова. – Получив желанные «тикеты», отправлялись в лавку подарков, где меняли их на подарки от спонсоров.

– Мы долго думали, что взять: настольную игру или школьные принадлежности, – говорит группа подростков, посетившая мероприятие. – В конце концов решили, что интересная игра «Дубль» лучше всего. Будем собираться у кого-то дома и соревноваться на быстроту, внимательность и реакцию.

– «Благодариум» сплачивает, – делится впечатлениями Анна Бородина. – Это мероприятие как семейный праздник, в котором участвуют взрослые и дети. Как мама хочу сказать, что такие детские технопарки очень полезны. Они помогают детям развиваться, учиться управлять высокими технологиями, а значит, у ребят в будущем есть шанс стать востребованными специалистами. «Кванториум» приоткрывает дверь в таинственное закулисье научной среды для детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото детского технопарка «Кванториум»