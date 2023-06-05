Сотрудники Всеволожской пожарной службы заняли призовые места Всероссийских соревнований

В Московской области прошли Всероссийские открытые соревнования профессионального мастерства «Пожарный Олимп». На старт вышло почти 400 участников из разных регионов России, в том числе и представители ГКУ «Леноблпожспас» из Всеволожского и Сланцевского отрядов.

Как сообщает пресс-служба «Леноблпожспас», огнеборцам предстояло преодолеть дистанцию в несколько этапов. Специалисты на время экипировались и проходили силовые испытания, основанные на реальных боевых задачах: переноска скаток пожарных рукавов, кантование автомобильной покрышки, вскрытие двери. Кульминацией испытания стали тушение условного пожара и спасение «пострадавшего», роль которого исполнял 80-килограммовый манекен.

В результате напряженной борьбы и в условиях высокой конкуренции девушки из 100-й пожарной части (расположена в Сертолово) заняли призовые места. Золотую медаль завоевала диспетчер Валерия Бачевская, а бронза ушла диспетчеру Жанне Звездиной.

Фото ГКУ «Леноблпожспас»