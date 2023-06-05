В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая смена

Более 39 тысяч ребят отправились отдыхать в детские оздоровительные лагеря региона на первую смену. Всего за сезон в Ленобласти отдохнут более 100 тысяч детей, в том числе 270 юных гостей из подшефного города Донбасса – Енакиево.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, областные центры оздоровления подготовили для ребят разные и насыщенные программы. Детей ждёт много активностей на свежем воздухе, а на случай непогоды заготовлены увлекательные мастер-классы, творческие конкурсы и викторины.

Отметим, что в регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ленинградской области: 8-800-500-70-90; + 7 812 539-44-73. Также дополнительную информацию можно найти на портале организаций отдыха и оздоровления детей по Ленинградской области.