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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая смена

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Более 39 тысяч ребят отправились отдыхать в детские оздоровительные лагеря региона на первую смену. Всего за сезон в Ленобласти отдохнут более 100 тысяч детей, в том числе 270 юных гостей из подшефного города Донбасса – Енакиево.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, областные центры оздоровления подготовили для ребят разные и насыщенные программы. Детей ждёт много активностей на свежем воздухе, а на случай непогоды заготовлены увлекательные мастер-классы, творческие конкурсы и викторины.

Отметим, что в регионе работают телефоны «горячей линии» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ленинградской области: 8-800-500-70-90; + 7 812  539-44-73. Также дополнительную информацию можно найти на портале организаций отдыха и оздоровления детей по Ленинградской области.

 

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