Всеволожск готовится к плановому отключению горячей воды

«Всеволожские тепловые сети» опубликовали график плановой остановки котельной № 6 – оборудование ждут ежегодная проверка и ремонт. На время проводимых работ горячее водоснабжение всех потребителей будет прекращено.

Так, с 9.00 15 июня до 17.00 28 июня во Всеволожске будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 6. Всем потребителям тепловой энергии от котельной (включая микрорайон Бернгардовка) необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Специалисты напоминают, что во время испытаний возможны повреждения водопровода – разрывы, утечки, размыв грунта. В случае обнаружения подобных аварий просят немедленно сообщить по городскому номеру 28-410.

Отметим, что ежегодная проверка возможных повреждений помогает минимизировать риск аварий зимой, когда стабильное теплоснабжение критично важно. Стандартно проверка занимает порядка 10–14 дней, однако при обнаружении серьёзных повреждений устранение неполадок может занять больше времени.