Во Всеволожском районе соревновались хоккеисты-ветераны

В конце мая на Ледовой арене «ХОРС» посёлка имени Морозова состоялись соревнования «Золотая лига». В спортивном состязании встретились возрастные спортсмены от 60 лет и старше.

О том, как проходил турнир, и о его участниках нам рассказал Юрий Владимирович Евдокимов – председатель Ленинградской региональной организации «Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», член Президиума Федерации хоккея Ленинградской области.

– Открытый турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов-любителей и инвалидов «Золотая лига» посвящен 78-й годовщине Великой Победы и памяти воинов России, геройски погибших при выполнении воинского долга в Специальной военной операции. В соревновании участвовало шесть команд – четыре из Ленинградской области и две из Санкт-Петербурга. Возраст участников 60+, все они являются активными спортсменами и находятся в прекрасной спортивной форме. Организация и проведение этого турнира были бы невозможны без поддержки и помощи губернатора региона и его советника – председателя совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрия Ивановича Олейника, – рассказал Юрий Владимирович.

По итогам турнира, который прошёл в яркой и бескомпромиссной борьбе, победителем стала команда «НовТранс» из города Отрадное Кировского района.

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, лучшие игроки получили призы и подарки. Призёры награждены дипломами, почётными грамотами, кубками, медалями и памятными вымпелами.

Ян КАТИН

Фото Юрия ЕВДОКИМОВА