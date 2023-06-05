Во Всеволожске стартовал спортивный марафон «Сила России»

В первый день июня во всей стране стартовал федеральный спортивный марафон «Сила России». Во Всеволожске он начался фестивалем флорбола, в котором приняли участие около 160 юных спортсменов.

Турнир по флорболу, посвященный Дню защиты детей и 60-летию города Всеволожска, собрал на спортивной площадке микрорайона Южный 14 команд детей от 7 до 11 лет. Мероприятие было организовано отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района (начальник отдела Е.В. Ларионова) и Всеволожским центром физической культуры и спорта (директор В.С. Гайдуков) при участии сотрудников Молодежного центра «Альфа». Принять участие в спортивном празднике приехали юные флорболисты из Всеволожского, Кировского и Кингисеппского районов.

Фестиваль начался выступлением черр-группы Всеволожского центра физической культуры и спорта с композицией «Вперед, Россия!». На игровом поле появились девушки в ярких нарядах и исполнили зажигательный танец с элементами акробатики. Им вторили сотрудники Молодежного центра «Альфа», облаченные в ростовые куклы и причудливые костюмы сказочных героев. Вместе с детьми за происходящим наблюдали родители юных спортсменов. Анна Меньшикова приехала на спортивный праздник из города Отрадное Кировского района, чтобы «поболеть» за своего девятилетнего сына Данилу, который является капитаном команды «Отрадное».

– Ребёнок занялся флорболом в 5 лет, ещё в детском саду. С тех пор он пробовал себя в футболе, ходил на дзюдо. А два года назад наконец-то определился и теперь весь в этом виде спорта, тренируется пять раз в неделю. Сюда приехал побеждать, – поделилась Анна Вадимовна.

Поддержать ребят пришли депутат Заксобрания Ленинградской области Татьяна Тюрина и депутат Всеволожского городского совета народных депутатов Ирина Бритвина. Народные избранники символическим вбрасыванием мяча и пробитием буллитов дали старт турниру.

– Сегодня в каждом уголке нашей огромной страны проходят спортивные праздники, потому что начинается федеральный спортивный марафон «Сила России», который будет проходить все лето. Вас ждут интереснейшие мероприятия и встречи со знаменитыми спортсменами и государственными деятелями. Мы хотим, чтобы вы росли здоровыми и помнили, что страна заботится о вас, – сказала Татьяна Тюрина, обращаясь к участникам турнира.

12-й раз в День защиты детей команды сошлись в спортивном сражении. Матчи проходили между всеволожскими флорболистами и гостями фестиваля. По сути, соревнования проходили между двумя сборными командами – «хозяев» поля и «гостей» фестиваля. Отыграв пять минут, составы, меняя друг друга, стремились забить больше мячей в ворота соперников. В напряженной борьбе победу одержали «гости», им и достался главный приз – заветный переходящий кубок. Все участники получили медали, грамоты и сладкие призы.

Александр СОРОКИН

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