В пос. им. Морозова открыли стадион после реконструкции

В поселке имени Морозова 27 мая состоялось торжественное открытие реконструированного стадиона. По этому случаю прошло грандиозное мероприятие с участием спортсменов Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва, главы муниципального образования Сергея Пирюткова и главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского.

– Этого события мы ждали несколько лет, и теперь в поселке есть все условия для занятий физкультурой и спортом. Большой современный стадион с футбольным полем и полями для мини-футбола, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, зона для воркаута и многое другое удовлетворят потребности местных жителей. А число занимающихся физической культурой и спортом вырастет.

В этот же день в Морозовке прошла акция по озеленению территорий. В ней также принял участие Андрей Низовский. 160 саженцев яблонь и кленов, высаженные на улице Ладожской, через несколько лет превратятся в могучие деревья и украсят поселок.

Александр СОРОКИН