Всеволожские библиотекари отметили профессиональный праздник

В преддверии своего профессионального праздника библиотекари Всеволожского района посетили Ораниенбаум. Выбор пал на Большой Меншиковский дворец.

После увлекательной экскурсии состоялось официальное торжественное мероприятие, на котором директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмила Слепухина, её заместитель Анна Щеглова сказали немало добрых слов в адрес скромных хранителей духовных ценностей и вручили им благодарности отдела культуры администрации и подарки. Были отмечены библиотекари: Сухопарова Татьяна Валентиновна, Морозова Анна Юрьевна, Потапова Галина Владимировна Ковальчук Светлана Митрофановна.

Здесь же были подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Всеволожску посвящается…».

Дипломом III степени в номинации «Лучшая городская библиотека» награждена Дрегуляс Галина Андреевна (Всеволожская детская библиотека), дипломом II степени – Морозова Анна Юрьевна (Всеволожская городская библиотека № 3) и Вранчан Виктория Викторовна (Всеволожская межпоселенческая библиотека), Дипломом I степени – Сухопарова Татьяна Валентиновна (Всеволожская городская библиотека № 1).

В номинации «Лучшая сельская библиотека» Дипломом II степени награждена Рогачёва Любовь Васильевна (Романовская сельская библиотека).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО