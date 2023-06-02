Во Всеволожском районе введены в эксплуатацию два долгостроя

В Мурино введен в эксплуатацию третий корпус ЖК «Ромашки», а в Колтушах ― ЖК «Верхний». Ключи от своих квартир получат свыше 1100 дольщиков.

«По итогам мая список долгостроев сократился на 10 объектов. Восемь из них завершил региональный фонд. Правительство Ленинградской области совместно с прокуратурой продолжают оказывать застройщикам и инвесторам консультационную поддержку и помогают при подключении объектов к инженерным коммуникациям», — отметил Евгений Барановский.

Третий корпус ЖК «Ромашки», где квартиры приобрели около 1000 дольщиков, с 2014 года возводила ООО «Романтика». Завершить строительство помогло Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования, которое включило ЖК в свою ипотечную программу.

Жилой комплекс «Верхний» в 2013 году начинал ЖСК «Чудная долина». Квартиры в доме на улице Мира в деревне Старая купили 150 семей, однако в 2015 году строительство остановилось. Правительство Ленинградской области привлекло инвестора — компанию «Нерпа», которая взяла на себя роль нового застройщика этого объекта.

По материалам пресс-службы областного правительства