Владельцев сельхозземель будут штрафовать за борщевик на участке

31 мая депутаты Законодательного собрания Ленобласти поддержали законопроект, обязывающий владельцев земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, проводить мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. За неисполнение данной обязанности будет установлена административная ответственность.

Как сообщает пресс-служба областного ЗакСа, инициаторы законопроекта отмечают актуальность проблемы распространения вредного сорняка в регионе. Растение является опасным для человека и животных, а устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и вредителям способствует быстрому распространению борщевика.

В настоящее время в регионе действует ряд мер по борьбе с борщевиком, в том числе владельцам сельхозземель возмещают затраты на проведение химических обработок участков. Субсидии из областного бюджета предусмотрены и для районных администраций, которые проводят поэтапные обработки подведомственных им территорий.

Вместе с тем непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского, произрастающим на земельных участках, не входящих в состав земель населенных пунктов, в большинстве случаев остается безнаказанным. Новый законопроект обяжет собственников удалять сорняк и предполагает административную ответственность за неисполнение обязанности.

В частности, непроведение соответствующих мероприятий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 рублей до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 3 000 рублей до 10 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 4 000 рублей до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 рублей до 30 000 рублей.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях.