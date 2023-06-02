Ансамбль «Фейерверк» закрыл 30-й творческий сезон праздничным концертом

Образцовый хореографический ансамбль «Фейерверк» закончил свой 30-й творческий сезон 28 мая большим праздничным концертом «Звёздный путь «Фейерверка». И это действительно был «звёздный» концерт! Под руководством режиссера Марины Ляпиной зрители совершили увлекательный космический полёт по истории ансамбля, вспомнили выпускников прошлых лет. Сопровождали зрителей в этом «полёте» ведущие: Звонарёва Анастасия и выпускники ансамбля – Уразов Дилшод и Радлов Евгений.

Свой творческий путь ансамбль начал на малых школьных сценах поселка имени Морозова, постепенно расширяя круг своих зрителей и поклонников. Все эти годы бессменным руководителем ансамбля является Андрей Карпенков, профессионал высокого уровня, преданный своему делу, талантливый педагог. Андрею Борисовичу удалось создать самобытный коллектив с разноплановым репертуаром. Сегодня творчество ансамбля известно не только во Всеволожском районе, Ленинградской области, но и за их пределами.

В 2001 году за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство ансамблю было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

По окончании 9­летней программы обучения все выпускники получают свидетельство о дополнительном хореографическом образовании. Ребята выходят из ансамб­ля настоящими мастерами танца. Сегодня «Фейерверк» – это восемь групп основного состава в возрасте от 5 до 18 лет, а также группа выпускников, которые продолжают танцевать в ансамбле.

В коллективе сложилось много традиций: поездки на концерты, чествование выпускников, посвящение в танцоры, ежегодные отчетные концерты ансамбля, участие во всероссийских и международных конкурсах.

В день концерта в зале Дома культуры им. Чекалова не было ни одного свободного места. Каждое выступление участников сопровождалось аплодисментами зрителей. Было показано 23 номера. В ходе концерта юные танцоры представили публике как уже полюбившиеся зрителям танцевальные композиции, так и совершенно новые номера. Учащиеся исполнили массовые и сольные танцы, народные и современные постановки, детские сюжетные танцы. Украсили концерт своим выступлением выпускники ансамбля – самые яркие «путеводные звёзды», которые светят для тех, кто только начинает заниматься хореографией.

Поздравили ансамбль с 30­летием представители Морозовского совета депутатов, ООО «Респираторный комплекс», ДК им. Чекалова, ДДЮТ Всеволожского района и, конечно, вручили ценные подарки на радость учащимся и педагогам.

Ярким и красочным было окончание концерта, когда на сцену под зажигательную музыку вышли все учащиеся (а это без малого сто человек) и педагоги. Взлетели к небу искрящиеся блёстки конфетти, яркими красками заиграл свет, со сцены прозвучали строчки гимна «Фейерверка». Ещё долго ребята не хотели расходиться – пели, танцевали, фотографировались, вместе кричали девиз ансамбля: «Радость дари, сердца зажигай, наш «Фейерверк» – расти, зажигай, процветай!».

Соб. инф.

Фото Светланы УСИК