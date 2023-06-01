Объявление

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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

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13 июня в 19 часов 30 минут в офисе ООО “Альтер-проект” по адресу: Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит.А, офисы 810-811 будут проводиться общественные обсуждения по проекту зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где осенью 1941 г. находился штаб 1-й дивизии войск НКВД, принимавших участие в боях за Ленинград. На здании установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 11. Приглашаются все желающие. Предварительная запись для заказа пропусков по телефону (812) 633-32-87.

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