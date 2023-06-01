Во Всеволожском районе появится новый город Колтуши

31 мая на заседании Законодательного собрания депутаты Ленинградской области сразу в трех чтениях приняли проект областного закона, касающегося административно-территориальных преобразований во Всеволожском районе в связи с образованием города Колтуши.

Как сообщает пресс-служба областного ЗакСа, законопроектом предлагается объединить деревню Колтуши и деревню Старая, имеющих смежные границы, в один населенный пункт. В результате объединения за новым муниципальным образованием сохранится наименование Колтуши. Укрупненный населенный пункт предлагается отнести к категории «город», изменить статус Колтушского сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения.

Законопроект разработан в связи с обращением органов местного самоуправления Колтушского сельского поселения, которые предложили объединить два населённых пункта, фактически слившихся между собой в результате активного жилищного строительства. За укрупнённым населённым пунктом предлагается сохранить наименование «Колтуши». Вопрос предварительно рассмотрен на публичных слушаниях и поддержан населением.

В результате предложенных преобразований Колтушское сельское поселение становится городским поселением с административным центром в городе Колтуши, деревня Старая исключается из учётных данных.

Преобразование, по мнению авторов законопроекта, повлечёт для поселения увеличение доходной части бюджета и расширение перечня вопросов местного значения.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области