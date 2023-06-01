Во Всеволожском районе выбрали лучшего ветеринарного ортопеда

Во Всеволожском районе состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа». Он прошёл в крытом манеже конноспортивного клуба «Дерби». В конкурсе приняли участие около 30 специалистов из сельхозпредприятий Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Дорогу – молодым

25 мая КСК «Дерби» снова гостеприимно открыл свои двери для гостей. По количеству автомашин, заполнивших стоянку, было понятно, что здесь затевается что-то масштабное и интересное. Взору открывалась непривычная для будней конноспортивного клуба картина. Флаги, рекламные баннеры, несколько экранов для видеотрансляции, непонятного назначения металлоконструкции, несколько лениво бодающих друг друга буренок в небольшом загоне, стенды с изображением коровьих ног. Едва найдя свободное место на трибуне среди зрителей, журналист «Всеволожских вестей» принялся внимательно наблюдать за происходящим на манеже. Все ждали начала конкурса профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа», организованного Управлением ветеринарии Ленинградской области при поддержке компаний ООО «Тимофеев+» и АО «Племзавод «Бугры». Техническую часть мероприятия обеспечивали сотрудники Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных.

– Цель нашего конкурса – повышение престижа профессии ветеринарного врача, внедрение передовых способов профилактической обрезки и оздоровления копыт коров, а также распространение опыта лучших ветеринарных ортопедов по всей России. В этом году мы проводим конкурс во второй раз, и сегодня к нам приехали наши соседи. Я уверен, что состязание станет доброй традицией. Поскольку одной из задач конкурса является привлечение молодёжи в аграрный сектор и в профессию ветеринар-ортопед, особое внимание мы уделили молодым специалистам: ввели номинацию «Юные мастера», где соревновались студенты Беседского сельскохозяйственного техникума и Колледжа на правах факультета непрерывного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, – отметил начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

Студентам предстояло показать свои навыки на муляжах коровьих ног. Соревнование среди них проходило в один этап. Первое место в номинации «Юные мастера» заняла студентка 2 курса Колледжа на правах факультета непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» Татьяна Синькова. Второе место досталось студенту 4 курса Беседского сельскохозяйственного техникума Ивану Васильеву, а третье – его однокурснику Семёну Бусыгину. Все молодые конкурсанты получили памятные сертификаты участников, а победителей и призеров наградили денежными призами.

Жаркая схватка

Перед тем как началась основная программа конкурса, к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко:

– До недавнего времени многие и не знали, насколько важен правильный уход за копытами КРС. Как оказалось, в нашем деле нет мелочей. И от состояния опорно-двигательной системы зависит самочувствие животных и, как следствие, объемы производства молока. Благодаря использованию новых технологий и совместной работе животноводов и ветеринаров Ленинградская область на протяжении десятка лет остаётся лидером молочного животноводства в России. Наши коровы дают в среднем по 9 532 кг молока в год, а рекордистки – от 14 тысяч и выше, и это во многом благодаря нашему подходу к обрезке и расчистке копыт.

29 участников конкурса выстроились в рабочей зоне и приготовились к соревнованиям. В первом туре им предстояло в течение одной минуты обработать муляж-заготовку копыта, зафиксированного в специальном станке. В работе разрешалось использовать свои личные инструменты, а можно было орудовать «болгаркой», фрезой и ножами для обрезки копыт, предоставленными организаторами. И вот «зажужжали» шлифовальные машинки и запахло палёным копытным рогом. Стружка от копыт летела в любопытных репортеров, охотившихся за удачным кадром. Все, что происходило на рабочей площадке, транслировалось на несколько мониторов, поэтому за ловкостью рук конкурсантов следили не только члены жюри, но и многочисленные зрители. Во второй тур прошли четыре финалиста, которые быстро и качественно сумели справиться с поставленной задачей.

Интересные соседи

В этот раз за победу в конкурсе, кроме ленинградцев, приехали побороться и специалисты из соседних областей. Среди претендентов на главный приз оказалась лишь одна представительница прекрасного пола. Валентина Просвирова на соревнованиях защищала честь Новгородской области. Женщина работает в должности исполняющего обязанности главного ветеринарного врача колхоза «Россия». Она прибыла сюда, чтобы получить новый опыт и попытать удачу в конкурсе.

– В нашем Солецком районе профессионалов по обрезке и расчистке копыт не так уж много. А те, кто есть, загружены работой, поэтому не смогли приехать на соревнования. В нашем хозяйстве ветеринарных ортопедов совсем нет, поэтому приходится приглашать специалистов из областного центра. А если учесть, что за расчистку одной ноги они берут в среднем около 500 рублей, то предприятию это обходится в «копеечку». Вот руководство и направило меня для получения новых знаний и опыта. Увиденное отношу к категории современных передовых технологий, поскольку у нас на местах расчистка производится по старинке – ручными клещами и ножами. Да и станки куда проще тех, что используются здесь конкурсантами, – рассказала Валентина Анатольевна.

Гостья из Новгородской области после первого тура не попала в число финалистов, но её старания и навыки были оценены по достоинству. Она получила из рук Леонида Кротова сертификат и букет из нескольких десятков роз. А поединок во втором туре продолжили четверо мужчин. Теперь им нужно было быстро и качественно обработать все четыре пары копыт буренки!

И пусть победит сильнейший!

Прежде чем конкурсант мог приступить к выполнению финального задания, на которое отводилось пять минут, ассистентам предстояло завести корову в специальный станок, где она прочно фиксировалась. И, как ни странно, устрашающий вид металлической конструкции, дополненной электродвигателями, лебедками, ремнями и рычагами, не очень-то пугал животных. А сама процедура расчистки, несмотря на её дискомфортный характер, очевидно, не вызывала у рогатых пациентов сильного психоэмоционального шока. Буренки, подвешенные под брюхо ремнями и лишенные возможности сопротивляться, покорно ждали окончания «сеанса педикюра» и лишь печально поглядывали грустными коровьими глазами на гостей и своих «экзекуторов».

Второй этап длился значительно меньше, чем первый. Не прошло и часа, как жюри готово было огласить свой вердикт. По результатам состязаний победителем первого межрегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа» стал ветеринарный врач АО «Племенное хозяйство имени Тельмана» Алексей Сальников (Тосненский район). Второе место занял ветеринарный санитар АО «Гатчинское» Иван Лебедев. На третьем оказался ветеринарный ортопед ЗАО «ПЗ «Рабитицы» Расулилло Рахмонбердиев (Волосовский район). Финалистов наградили медалями, дипломами и кубками. Победитель получил в награду подарочный сертификат на 50 000 рублей, остальным призерам достались суммы поменьше.

Мнение эксперта

В этот раз репортеру газеты повезло. На трибуне по соседству с ним оказался почётный гость – доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН А. А. Стекольников, 20 лет проработавший ректором Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, а ныне заведующий кафедрой общей и частной хирургии этого вуза.

– Конкурсы, подобные сегодняшнему, очень полезны для технологического развития агропромышленной комплекса и экономики. За последние 30 лет в молочной отрасли и животноводстве в целом произошли большие изменения. Животноводческие хозяйства стали крупнее. В них широко используется круглогодичное безвыгульное содержание. Раньше дойные стада начиная с мая выгоняли на пастбища, где они много двигались и копытный рог стачивался естественным образом. Сейчас же коровы двигаются меньше, следовательно, и копыта отрастают быстрее. К тому же ноги животных постоянно соприкасаются с отходами жизнедеятельности, а поскольку копытный рог влагоемкий, на нём появляются трещины, рассеки, надломы. Это вызывает у животных болевые ощущения и, как следствие, хромоту. Чтобы избежать боли, корова ложится и реже подходит к кормовому столу, то есть меньше ест, а это приводит к снижению надоев. Поэтому своевременный, грамотный уход за копытами напрямую влияет на производительность и количество молочной продукции, попадающей на полки магазинов, – поделился своим мнением Анатолий Александрович.

Александр СОРОКИН

Фото автора