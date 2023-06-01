Во Всеволожске отметили Международный день защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, во Всеволожске состоялось праздничное мероприятие «Солнечный город детства». Юбилейная площадь превратилась в сказочную мастерскую, а яркие персонажи встречали юных гостей: детей из летних лагерей и трудового отряда молодёжного центра «Альфа».



Чего только здесь не было! Вокруг теснились интерактивные зоны для фотосессий со сказочными персонажами творческого центра «Ремарка», проходили весёлые мастер-классы по изготовлению всевозможных поделок от детских центров «Квадратик» и «Эрудит» и «Книжкиного теремка» Всеволожской детской библиотеки.

Здесь же можно было поиграть в интересные игры с героями любимых мультфильмов на площадках досугового центра «Амбрела», посетить умные станции «Кванториума», школы программирования и математики «Алгоритмика» и Клуба развития интеллекта Левицкой. Ну и, конечно же, – можно было попрыгать на батуте и «оседлать» карусель.

После небольшого музыкального пролога в исполнении вокального коллектива «Антуриум» (при участии творческих коллективов города Всеволожска) глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обратился в детям, их родителям и педагогам, поставив задачу зарядиться здоровьем, энергией и хорошим настроением в летние месяцы.

Под дружные крики «Ура!» и брызги конфетти был дан старт летним каникулам, после чего на сцене заискрились всеми цветами радуги и зазвучали развлекательная программа «Чудеса» и выступления детских коллективов Всеволожска.

Не успела взыскательная публика перевести дух, как завертелась-закружилась «Музыкальная карусель» юных мастеров детских школ искусств Всеволожская района. Концерт открылся постановкой «Солнце» хореографической студии «Душа» православной школы «Логос».

Заместитель главы администрации района Сергей Поляков со сцены поздравил всех с праздником и вручил Благодарственные письма Главы администрации коллективу Образцового самодеятельного оркестра баянистов-аккордеонистов «Интермеццо» и преподавателю Колтушской детской школы искусств Юлии Кирюшкиной.

Важным событием мероприятия стала акция, во время которой каждый ребёнок смог написать письмо бойцам Специальной военной операции. Для этого на территории был установлен почтовый ящик. Все детские письма отправят адресатам.

В рамках праздника в ТЦ «Юбилейный» состоялось открытие выставки детских работ отделения изобразительного искусства Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки, а на сцене Всеволожского Центра культуры и досуга был показан детский музыкальный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении артистов прекрасного Санкт-Петербургского театра «Легенда».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО