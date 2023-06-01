Во Всеволожске открылась выставка «Хвостатые герои блокадного Ленинграда»

В музейном комплексе «Дом авиаторов» 31 мая открылась выставка лучших творческих работ конкурса детского рисунка «Хвостатые герои блокадного Ленинграда». На красочных стендах показаны сцены трогательной связи человека и животных, а также роли братьев наших меньших в военные годы.

Творческое состязание завершилось в начале года и было приурочено к 80-летию прорыва блокады. В конкурсе приняли участие свыше тысячи юных ленинградцев от 7 до 18 лет, а в основу выставки вошло около ста лучших работ. Дети вдохновлялись реальной историей: рисунки посвящены собакам-минёрам и санитарам; кошкам, спасшим Ленинград от нашествия крыс; лошадям, помогающих доставить столь нужный блокадному городу хлеб.

– Специалисты госветслужбы проводят большое количество мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. В честь подвига военных ветеринаров на ленинградской земле был открыт памятник в Романовке, об их истории рассказывает изданный нами буклет. История Ленинградской области богата многими героическими событиями, примерами бескорыстного служения и верности Родине. Наша цель бережно охранять память минувших лет и передавать ее подрастающему поколению, – рассказали в пресс-службе областного управления ветеринарией.

Передвижная выставка будет путешествовать по Ленинградской области, а также экспонироваться в музее «Прорыв» в Кировском районе.

Фото пресс-службы управления ветеринарии ЛО