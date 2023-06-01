Библиотеки Всеволожского района приняли участие в акции «Библионочь»

27 мая в 12-й раз в России прошла ежегодная акция «Библионочь». В отделе обслуживания Всеволожской межпоселенческой библиотеки, следуя девизу «Читаем вместе!», собрались любители изящной словесности.

Всеволожские библиотекари решили посвятить вечер современной поэзии, пригласив на встречу известных поэтов, членов Союза писателей России Ирину Моисееву, Евгения Попова и Владимира Шемшученко, а также Бориса Верника, Зинаиду Воздвиженскую и Надежду Ведерникову, входящих в районное музыкально-поэтическое объединение «Родник».

Весьма уместным было включение в поэтическую ткань встречи выступление юного гитариста из Всеволожской детской школы искусств Александра Юшкевича, которого обучает педагог Виктор Лобанов.

Здесь же была развёрнута книжная выставка, подготовленная библиотекарями с учётом читательских предпочтений.

Но не только в микрорайоне Южный в рамках акции «Библионочь-2023» состоялась встреча с читателями. Мероприятия прошли во всех библиотеках Всеволожска, а также в г. Сертолово, пос. им. Свердлова, Токсово, Ваганово, Романовке, Щеглово и других.

Владимир КАМЫШЕВ