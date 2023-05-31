О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Центры занятости Ленобласти помогут подросткам найти подработку на лето

0 Комментариев

Найти вакансию и узнать условия труда молодые люди от 14 лет могут в филиалах Центра занятости во всех районах Ленинградской области. Всего в этом году планируется трудоустроить на работу в свободное от учебы время не менее 10 тысяч юных жителей области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для подростков подготовлены вакансии в самых разных отраслях. Ребята могут поучаствовать в благоустройстве скверов или опробовать силы во флористике, при желании можно устроиться на настоящее предприятие.

Средний размер заработной платы составляет 12,4 тыс. руб., дополнительно к которым выплачивается материальная поддержка от службы занятости 2250 руб., которая не облагается налогами.

Фото из архива «В.в.»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Валерий Котляров: «Грамотность населения в сфере ведения бизнеса растет»
  2. Центр занятости поможет трудоустроиться всеволожцам
  3. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  4. «Нам нужны профессионалы»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code