Центры занятости Ленобласти помогут подросткам найти подработку на лето

Найти вакансию и узнать условия труда молодые люди от 14 лет могут в филиалах Центра занятости во всех районах Ленинградской области. Всего в этом году планируется трудоустроить на работу в свободное от учебы время не менее 10 тысяч юных жителей области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для подростков подготовлены вакансии в самых разных отраслях. Ребята могут поучаствовать в благоустройстве скверов или опробовать силы во флористике, при желании можно устроиться на настоящее предприятие.

Средний размер заработной платы составляет 12,4 тыс. руб., дополнительно к которым выплачивается материальная поддержка от службы занятости 2250 руб., которая не облагается налогами.

Фото из архива «В.в.»