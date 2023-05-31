Для счастья и любви живи, мой край Мари!

Вот и пришёл он, всеми жданный, желанный, веселый «Пеледыш пайрем»! – несётся со сцены главной площади города Всеволожска – Юбилейной. И у тех, кто на сцене и в импровизированном зале под открытым небом, – тоже юбилей. Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно» исполнилось десять лет. Не такой уж большой срок с точки зрения жизненного цикла, но столько за это время успела сделать эта общественная организация, что можно только по-хорошему удивиться. И конечно, поздравить.

Например, тот же национальный праздник проводов весны и встречи лета, который у марийцев называется «Пеледыш пайрем», стал традиционной и очень привлекательной составляющей культурной жизни не только Всеволожского района, а и всей Ленинградской области. Потому что поздравить и повеселиться, себя показать и на других посмотреть на марийский национальный «Праздник цветов» (а именно так переводится «Пеледыш пайрем» с марийского), приезжают гости со всех, даже самых дальних уголков региона. И конечно, с исторической родины – из Республики Марий Эл.

«Кухарня» – это не только пятница, это целая газета

Веселое словечко «кухарня» не имеет никакого отношения к кухне, как подумал наш читатель. Это самый любимый день недели, потому что переводится как «пятница». Пятница – это и название республиканской газеты, выходящей, естественно, по пятницам. Главный редактор и директор «Кухарни», известный в республике журналист Эдуард Иманаев, возглавил представительную делегацию артистов, журналистов, издателей и художников, прибывших на ленинградскую землю поздравить земляков с двойным праздником. В приветственном письме республиканского министерства культуры, печати и по делам национальностей справедливо отмечено, что «Пеледыш пайрем» в наш технократический век символизирует не столько окончание посевных крестьянских работ, сколько многообразие и красоту национальных культур, вплетенных в венок из цветов нашей малой родины. И каждый красив по-своему.

«С первых дней образования «Ший корно» стала той точкой притяжения, которая магнитом притягивает к себе друзей. Проходят фестивали, конкурсы, самые разные творческие мероприятия, способствующие сохранению этнической самобытности и родного языка». Об этом говорится в приветственном письме ленинградским марийцам министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константина Иванова, который не раз был гостем на таких праздниках.

Тепло и сердечно поздравили участников праздника «Пеледыш пайрем» начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Антон Линдо. Елена Таникова, представляющая Республику Марий Эл в Ленинградской области, вообще не понаслышке, не из официальных источников знает о делах «Ший корно» – она постоянный участник всех мероприятий автономии, музыкант, играющий в составе ансамбля старинных музыкальных инструментов народа мари, которые называются «кесле».

Сергей Новожилов, исполняющий обязанности директора Г КУ «Дом дружбы» Ленинградской области не только от себя лично, но и от лица председателя областного комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области Лиры Бурак поздравил участников праздника. А в ответном слове председатель Марийской культурной автономии Евдокия Соловьева сказала, что Дом дружбы давно стал для них не официальным учреждением, а самым настоящим домом – родным, гостеприимным и теплым. И что у «Шийкорно» в общем и в целом счастливая судьба, потому что с первых дней создания организация встретила много понимающих и отзывчивых людей, без помощи которых было бы просто невозможно воплотить в жизнь многочисленные проекты. К примеру, два президентских гранта и два губернаторских гранта получила автономия на осуществление культурно-просветительских и патриотических проектов. Это, согласитесь, немало.

Конечно, Евдокия Соловьева – сердце и мотор «Ший корно». Ведь начиналось все с небольших, если так можно сказать, самодеятельных маёвок близ деревни Грузино, где в березовой рощице собирался для общения небольшой круг земляков. Повеселиться, отведать домашней еды, собраться просто у костра да беседовать на родном языке.

Ведь это так важно, – говорит народный художник Республики Марий Эл, заслуженный художник России, живописец Иван Ямбердов, – не терять своих корней, чувствовать биение сердца своей малой родины и плечо земляков.

Иван Михайлович впервые оказался на этом празднике на всеволожской земле, в полном восторге от песен и танцев, от работ самодеятельных мастеров, традиционно сопровождающих «Пеледыш пайрем».

Все цветы земли моей – в гости к вам, земляки!

– Ведь что такое «Пеледыш пайрем»? – уточняет Ямбердов. – Это праздник цветов! Радость, конечно, от их яркости и свежести, которая приходит к нам весной. Мы, марийцы, вообще дети природы. Наслышаны, наверное, что нас называют «последними язычниками Европы». А я думаю, что мы не последние, потому что беден тот человек, несчастен тот человек, который не видит и не ценит красоты нашей земли, не чувствует биения её большого сердца.

Вот и мы объединили в наш большой венок все цветы земли моей, потому что все цветы хороши. Нет цветов ненужных, нет цветов некрасивых. Василек, что во ржи растет, – разве его можно назвать сорняком?! Это космический цветок, небесного, лазоревого цвета, уложить который на холст для художника – счастье. Это глаза девичьи голубизны небесной, это одежды Святой Марии, лазоревые. Как вы знаете, в Древней Руси мантию Святой Девы писали только ультрамарином, растирая самый настоящий лазурит с красками. Это цвет Божественной Матери, который родила Христа. И рядом с этим космическим голубым – простая белая ромашка. Цвета нашего Российского флага.

Иван Ямбердов говорит так же, как и пишет свои картины: сочно, большими мазками, ярко и выразительно. В его картинах присутствует и национальный колорит, и то большое искусство, которое ни с чем не спутаешь, – оно согревает и трогает душу. Посмотрите 2 июня по каналу «Культура» передачу из Санкт-Петербурга – народный художник Марий Эл, заслуженный художник России Иван Ямбердов приглашает нас в свою творческую мастерскую.

А между тем на сцене один номер сменяет другой: отплясали гости из Киришей, сменил их ансамбль ложкарей из Волосово. Карельский танец показали гости из Карелии, а гостья из Башкирии, певица Ольга Исимбаева вынесла на сцену огромное блюдо с чак-чаком.

– Три дня ехала к вам, – признавалась Ольга со сцены, – так хотела обнять друзей марийцев – и чак-чак довезла, очень хотелось угостить вас. А еще и спеть, конечно, для вас хотела!

Спела Ольга Исимбаева замечательно! А на сцене уже народная артистка Республики Марий Эл, актриса национального театра драмы Светлана Строганова. Несмотря на графскую фамилию, хорошо известную в Петербурге, Светлана самая настоящая мари и поет песню про кудрявую березку на чистом марийском языке. Кто может, тот подпевает, и вот уже на сцене ансамбль гармонистов из республиканского колледжа культуры. Юноши так зажигательно играют, что через минуту, как развернули меха гармонисты, Иван Ямбердов был уже в хороводе танцующих.

Попашем, а потом и попляшем на «Пеледыш пайрем»!

С криками и подсвистами «зажигают» гармонисты, и через минуту Юбилейная площадь превращается в один большой хоровод. Веселый народ марийцы! Солнце даже время от времени стало выглядывать, посмотреть, что за веселье в этот день творится под открытым небом, кто там кружится в хороводе. А в хороводе кружится не только народный художник Иван Ямбердов и народная артистка Марий Эл Светлана Строганова, – кружится парень в футболке с надписью «Мари Патыр», и даже не знающий марийский язык человек понимает: марийский богатырь вышел поплясать, весь простой марийский народ, который без наград и званий, пляшет от души.

Только народные мастера-умельцы не могут отойти от своих витрин и столов, где ведут мастер-классы для всех желающих, взрослых и малышей. Традиционно все праздники «Пеледыш пайрем» сопровождают выставки мастеров народного прикладного искусства. Демонстрируют народные костюмы, где каждая вышивка – своеобразный оберег от разных напастей.

Старинные передники из бабушкиных сундуков и мониста, браслеты и серьги – глаз не отвести! И рядом – стилизованные под старину, но очень оригинальные изделия современных мастеров. И тоже столько вкуса и жизни в них! Толпится народ у выставки марийского книгоиздательства. Выбирает книги на марийском о марийцах, классику и книги современных писателей, книги сказок и энциклопедические издания о происхождении народа мари. Кстати, до сих пор в точности неизвестно, откуда «есть пошли» и каким путём пришли на Русскую землю «последние язычники Европы». Сложным путём, видимо.

Не называйте нас язычниками! – говорит с улыбкой Ирина Азикова, – мы просто дети природы! Мы любим её, а она любит нас.

Ирина Азикова ведёт мастер-класс для девочки Василисы и её мамы.

Василиса пытается сделать цветок. Это логично на празднике цветов.

Получается красный цветок. Кстати, Йошкар-Ола – единственный город в

России с начальной буквой «й», переводится с марийского как «Красный город». И цветок тоже получается красный, красивый, значит. Ирина Азикова преподаватель технологии в школе, она вятская марийка, то есть из кировских мари. Есть ещё башкирские мари, есть мари, которые проживают в Татарстане, да повсюду по нашей земле. Но не только по месту жительства, а по этническим признакам есть две большие группы марийцев: горные и луговые мари. А в древности весь народ мари называли («черемисами». Они были отличными воинами и служаками, поэтому царские офицеры их традиционно брали своими денщиками.

Вот такую краткую историческую справку дала мне Ирина Азикова, как говорится, не отходя от занятий. И подумалось, как мало мы на самом деле знаем о народах, которые испокон веков живут бок о бок с нами. И как полезны подобные уроки и праздники под открытым небом, когда понимаешь, что расцвет наций возможен только через их сближение и сближение реально – только через расцвет. Этого ведь никто не отменял? Да и зачем отменять такое хорошее дело, как народные праздники, обычаи и традиции! Очень надеемся, что больше никому и никогда не придёт это в голову. Мы уже проходили, когда выдавалось это за борьбу с мракобесием и дремучестью. И провозглашались новые лозунги, придумывались новые праздники. А на самом деле прекрасно, когда новое не мешает жить старому, и все живут в мире и в согласии, и все цветы цветут на наших полянах в любви и заботе. В общем, да здравствует «Пеледыш пайрем»! Праздник цветов то есть!

Автор Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО