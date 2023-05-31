В Токсовском лесу появилась избушка Бабы-Яги

Полюбившаяся местным жителям избушка на курьих ножках вновь установлена в Кавголовском лесопарке. В мае прошлого года достопримечательность была сожжена вандалами.

Однако активисты решили вернуть сказочную декорацию в местные леса. Народный проект организовала региональная общественная организация «Токсовские озера», средства на избушку собирали, что называется, всем миром.

– Мы не хотели быть в проекте «Лесные сказки» одинокими энтузиастами, нам хотелось и хочется, чтобы проект был народным, охватывал как можно больше заинтересованных людей. Мы начали подготовку к краудфандинговой кампании, обретая широкую аудиторию. И сейчас нас больше тысячи человек. К нам присоединились школьники – это наша основная целевая аудитория. Ребята уже четырёх школ выразили желание участвовать в проекте, – рассказали организаторы проекта.

На восстановлении избушки энтузиасты не планируют останавливаться, впереди ещё много работы. Сейчас идет кропотливая работа по сбору информации о Токсовском опытно-показательном парклесхозе, которая ляжет в основу сборника-альманаха.

– В дальнейшем мы хотим провести фестиваль искусств, чтобы творческие коллективы детей и подростков на указанной территории провели показательные акции в защиту природы, – поделились планами активисты. – Планируем оформить официальный статус территории как объекта для продвижения просветительских, творческих и познавательных проектов и расширить сеть экомаршрутов.

Отметим, что волонтеры работают на добровольных началах. Поэтому для реализации проекта нужна всесторонняя помощь: как в сборе средств, так и распространении информации. К сотрудничеству приглашают в том числе педагогов, дизайнеров, людей творческих профессий.

Следить за судьбой проекта и оказать посильную помощь можно в группе «Лесные сказки» соцсети «ВКонтакте».

Фото пресс-службы администрации ВМР