В Сертолово прошли соревнования по гимнастике «Королева Весна»

В спортивном зале сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Норус» 28 мая состоялись ставшие уже традиционными областные физкультурные соревнования по художественной гимнастике «Королева Весна».

Соревнование проводится с целью популяризации художественной гимнастики и выявления талантливых и перспективных спортсменов в дисциплинах «многоборье», «групповое упражнение – многоборье».

В ходе борьбы за медали своё мастерство показали 150 юных спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет. Они продемонстрировали отлично исполненные, полные изящества и красоты выступления.

Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществил известный в Ленинградской области спортивный клуб художественной гимнастики «Силуэт».

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»