В Сертолово прошли соревнования по гимнастике «Королева Весна»
В спортивном зале сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Норус» 28 мая состоялись ставшие уже традиционными областные физкультурные соревнования по художественной гимнастике «Королева Весна».
Соревнование проводится с целью популяризации художественной гимнастики и выявления талантливых и перспективных спортсменов в дисциплинах «многоборье», «групповое упражнение – многоборье».
В ходе борьбы за медали своё мастерство показали 150 юных спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет. Они продемонстрировали отлично исполненные, полные изящества и красоты выступления.
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществил известный в Ленинградской области спортивный клуб художественной гимнастики «Силуэт».
Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»