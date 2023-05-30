Завершается строительство детского сада в Кудрово

Строительство трехэтажного здания детского сада на улице Пражской выходит на финишную прямую. Строители приступили к внутренней отделке, параллельно монтируют вентиляцию, сантехнику и электрику.

Как сообщает строительный комитет Ленобласти, в новом детском садике на 190 мест будет расположено девять групп, включая ясельную, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и медицинского работника.

Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие состоятся в этом году. В «социальном квартале» Кудрово также ведется проектирование детского сада на 265 мест и школы на 825 мест. Положительное заключение экспертизы проектной документации получено по обоим объектам.

Фото строительного комитета Ленобласти