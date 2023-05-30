Всеволожцев приглашают провести выходные на «Песчанке»

Каждые выходные лета Общественное пространство «Парк Песчанка» становится площадкой для самых разных активностей. Найти мероприятие по душе могут как любители спорта и активного отдыха, так и ценители художественных, музыкальных и литературных программ.

Администрация парка подготовила афишу на июнь. В амфитеатре парка будут регулярно проводиться полюбившиеся горожанами утренние зарядки «Зарядись позитивом», а для ребят – «Игровые виды спорта».

Также интересные мероприятия проведут библиотекари и сотрудники отдела культуры: «Книжный теремок», «Город сказок», «Таланты под открытым небом» и многие другие увлекательные программы будут ждать гостей.