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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожцев приглашают провести выходные на «Песчанке»

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Каждые выходные лета Общественное пространство «Парк Песчанка» становится площадкой для самых разных активностей. Найти мероприятие по душе могут как любители спорта и активного отдыха, так и ценители художественных, музыкальных и литературных программ.

Администрация парка подготовила афишу на июнь. В амфитеатре парка будут регулярно проводиться полюбившиеся горожанами утренние зарядки «Зарядись позитивом», а для ребят – «Игровые виды спорта».

Также интересные мероприятия проведут библиотекари и сотрудники отдела культуры: «Книжный теремок», «Город сказок», «Таланты под открытым небом» и многие другие увлекательные программы будут ждать гостей.

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