Во Всеволожском районе состоялось заседание совета по межнациональному сотрудничеству

Межэтническое взаимодействие и межнациональное сотрудничество – этой теме было посвящено заседание Совета при администрации Всеволожского района.

Для того чтобы обсудить насущную проблему, в Евангелическо-лютеранскую церковь Святого Георгия съехалось руководство администрации, руководители экспертных комиссий, представители духовенства. Участники заседания обсуждали вопросы межконфессиональной терпимости, анализировали особенности адаптации, рассказывали о растущем как внутреннем, так и внешнем миграционном потоке. Отметим, что сегодня Всеволожский район со своей растущей экономикой стал весьма привлекателен для мигрантов.

Председатель совета по межнациональному сотрудничеству, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский выступил в качестве модератора. О том, в каком духе пройдет совет, было ясно сразу: на днях совещание, посвященное этой важной теме, состоялось в Пятигорске. На нем выступил Президент РФ Владимир Путин.

– Сегодня беспрецедентное внимание межнациональному вопросу уделяют президент, правительство, – подчеркнул глава государства. – Наши противники решили, что многонациональность России – это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить. Не получится! Недавно Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области провел анализ ситуации в этом сегменте. Можно сказать, что наш район выглядит более чем достойно.

– Можно согласиться или поспорить с опросами, но тем не менее они позволяют представить хоть какую-то картину происходящего в данной сфере, – отметил в своём выступлении начальник районного отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Антон Линдо. – В ходе опроса социологи старались выяснить, как разные национальности адаптируются в муниципальных образованиях региона, насколько равны шансы местных и приехавших недавно при трудоустройстве, есть ли нарушения прав по национальному признаку. В целом картина складывается довольно-таки благоприятная.

…Конечно, здесь во многом заслуга совместной работы государственных структур и национальных диаспор, которые курируют данный вопрос. Например, особый подход к решению проблемы межнациональных отношений нашли в Янинской средней школе, где детей знакомят с культурой друг друга, проводят межнациональные фестивали, марафоны и другие мероприятия. Вообще, культурно-просветительская работа в этом направлении ведётся давно.

Как отметила заместитель главы администрации Светлана Хотько, во Всеволожском районе доброе отношение формируется на традиционных праздниках разных народов. Ведь именно язык культуры может помочь нам узнать друг друга.

Многонациональная страна – это круто

Председатель ОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук считает, что модель отношений и опыт сотрудничества в районе является примером для многих регионов России. Юрий Анатольевич рассказал, как сейчас наводит мосты согласия с Донбассом.

– Поскольку Всеволожский район динамично развивается, сюда приезжает много трудовых мигрантов – узбеков, таджиков, молдаван, – рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей» участник заседания, директор Янинской СОШ Анатолий Зюзин. – Картина национального многообразия нашей школы очень мозаичная. Около тридцати процентов детей – представители разных национальностей. Доброе, искреннее отношение к другим народам в России формировалось на протяжении многих веков. Мы не американский «плавильный котел», который уничтожает уникальность. Это страна, где все свои и все друг другу помогут, какими бы разными мы ни были. Я всегда говорю, что школа не место для политических конфликтов.

– Правильно заметил президент Путин: люди с неоколониальным мышлением – недоумки на самом деле! – соглашается с заявлением, сделанным в Пятигорске, помощник председателя комитета по МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Владимир Михайленко. – Они не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. В России удивительным образом возникшая синтетическая цивилизация вобрала в себя различные культурные коды без ассимиляции.

Как считает Владимир Викторович, национальную сплоченность России хотят разрушить с XVI века. Ещё со времен Ивана Грозного поляки, литовцы, немцы и прочие пытались посеять рознь между жителями страны. Не получилось тогда, не выйдет и теперь.

…Конечно, в истории нашего многонационального народа за тысячу лет всё было, как в любой семье бывает: и ссоры, и размолвки. Иначе и быть не может. Но вот так – постепенно, в течение тысячи лет, формировалась российская семья народов.

Совет да дружба

– Постепенно складывалась централизованная держава, которая, расширяясь по евроазиатскому континенту, обретала свою идентичность, тот неповторимый генетический код, который отличает нашу страну и на современном этапе, – подчеркнул Владимир Михайленко. – Наши единство и сплоченность весь мир видит в ходе Специальной военной операции. Все народы Ленинградской области дружно поддержали и приняли участие в СВО. Ведь военные разных национальностей от русских до бурят объединились, чтобы дать отпор нацизму. Смешно, когда к нам приезжали западные эксперты, чтобы научить, как работать с национальными меньшинствами. А потом выясняется, что, например, в скандинавских странах, откуда родом эти эксперты, закон, регулирующий права нацменьшинств, был издан совсем недавно.

…Проблема многих западноевропейских стран в том, что вновь приезжающие этнические и религиозные культурные сообщества воспринимались как мигранты, и поэтому интеграция сводилась к полной ассимиляции, а значит, к утрате своей культурной традиции.

– В мире нет больше государств, которые имели бы такое мультикультурное общество, как в России. Этот путь – самый продуктивный, и в этом смысле мы оказываемся, что называется, впереди планеты всей. Ведь последняя перепись зафиксировала в России более 200 национальностей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора