Во Всеволожском районе открылся центр реабилитации участников СВО

В Сертолово открылся центр реабилитации для ветеранов Специальной военной операции. В учреждении будут проводить лечебные программы, включающие ЛФК, водолечение и физиотерапию.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работу нового отделения в Сертоловской больнице оценил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

— Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению Президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое, рассматриваем возможность открыть на базе других больниц, — рассказал Александр Дрозденко.

Врачи также готовы к новой работе: многие из них уже успели поработать в подшефном Енакиево и госпиталях ДНР. Кроме того, медперсонал прошел специальную психологическую подготовку.