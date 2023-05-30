Во Всеволожске прошел фестиваль велосипедистов

В минувшее воскресенье, 28 мая, во Всеволожске прошел фестиваль «Вело-2023», посвящённый 60-летию города. Организаторами мероприятия выступили администрация Всеволожского района, отдел физической культуры и спорта администрации.

Непосредственное проведение фестиваля легло на плечи сотрудников Всеволожского центра физической культуры и спорта. Не остались в стороне и общественные организации «VsevНАШИ-покатушки» и «Velo Travel Club», которые внесли свою лепту в успешное проведение спортивного праздника.

Примечательно, что именно 28 мая, в день проведения этого велопарада, в мире празднуют Международный день соседей! И потому по замыслу организаторов этот праздник был направлен на борьбу с одиночеством и изоляцией, напоминая людям о соседской взаимопомощи и подчеркивая важность большей взаимопомощи друг другу.

Но вернёмся к началу маршрута, на ул. Приютинскую, где, создавая праздничное настроение, мобильные волонтеры Молодёжного центра «Альфа» уже привязывали шарики к велосипедам на регистрации и одевали участникам на руки оранжевые браслеты, а специалисты Центра «Ладога» рассказывали всем желающим в формате мастер-класса о Правилах дорожного движения (ПДД) для велосипедистов. Был даже проведен мини-экзамен для участников на знание своего колесного транспортного средства (на плакате нужно было правильно определить части велосипеда).

И вот, наконец, в сопровождении обученных велосипедистов в жилетках, задававших темп езды, участники велопробега, с соблюдением всех правил ПДД, проследовали по велодорожке от улицы Приютинской г. Всеволожска, которая символично проходит параллельно легендарной Дороге жизни, до ул. Героев, где успешно финишировали.

Все участники были приглашены на скейт-площадку на улице Ленинградской, д. 16, где всем вручили памятные сувениры и прохладительные напитки. Здесь же были организованы мастер-классы по ремонту велосипедов, весёлые эстафеты, показательные выступления трюковых самокатов.

Особенно весело было там, где веломагазин «МАКСТИ» (MAXTY) и мастерская «ВелоПоляна» подготовили для участников велопарада сразу несколько конкурсов: парные заезды на скорость (так называемые фигурные заезды). На асфальте были расположены дорожные конусы, которые надо было обогнуть и вернуться назад таким же способом, исполнив «фигуру высшего пилотажа» – змейку, а также успешно заменить камеры на велосипеде на время.

Погода была прекрасная. Люди остались довольны. И это – главное!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО