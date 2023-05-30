Во Всеволожске пройдет Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных»

В эту субботу, 3 июня, в Музее-усадьбе «Приютино» в семнадцатый раз пройдет Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Его девиз остается неизменным – «Все флаги в гости к нам».

В мероприятии по традиции примут участие фольклорные коллективы и артисты из разных уголков страны. С 12.00 до 15.00 парковая зона усадьбы превратится в настоящий калейдоскоп красок, ярких образов и национального колорита.

Для гостей будут работать ярмарка народных промыслов, а юные посетители смогут отлично провести время на поляне народных игр и потех.