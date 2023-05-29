В Новом Девяткино возобновилось строительство проблемного объекта

Зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский дал старт работам в ЖК «Up-квартал Воронцов» и убедился в высоких темпах строительства на ЖК «Фотограф».

Ранее проблемные объекты передали новым застройщикам по согласованию Минстроя России в рамках процедуры банкротства.

«Выбор надежных партнеров — крайне важная задача при решении проблемы обманутых дольщиков. Тем более если они достраивают за теми, кто не смог оправдать ожидания покупателей. Сегодня мы увидели это на примере ЖК «Гамма», где уже активно работают строители и окончательно убедились в эффективности механизма передачи объекта инвестору на примере «Ленинградской перспективы». Темпы набраны высокие, застройщики понимают свою ответственность и стремятся доработать проекты, сделав их максимально комфортными как для обманутых граждан, так и для новых покупателей. Уверен, что дома сдадут в срок. В целом с наступлением агротехнического периода готовимся к выходу на плановый ввод проблемных объектов: до конца мая завершим строительство 9 долгостроев и будем стараться придерживаться таких темпов ежемесячно», — отметил Евгений Барановский.

На площадке ЖК «Up-квартал Воронцовский» глава строительного блока и председатель совета директоров ГК «ФСК» Кирилл Крутиков оставили свои подписи на бетонном блоке – части будущей фундаментной плиты. Как отметил Кирилл Крутиков, проект значительно доработан в соответствии с современными стандартами. Например, предусмотрен широкой перечень встроенных коммерческих помещений, чтобы жители могли фактически «в тапочках» заниматься покупками, получать услуги или просто отдыхать. Полностью завершить работы и передать ключи 235 обманутым дольщикам планируется ко 2 кварталу 2026 года.

Готовность ЖК «Фотограф», работы на котором ГК «Мавис» возобновила летом 2022 года, достигла 25 %. На площадке трудятся 480 специалистов и 25 единиц техники крупной и мелкой механизации. Инвестор также уделил повышенное внимание комфорту: для комплекса производится плитка с оригинальным фотографическим принтом, двор ЖК спроектирован в формате «Сад четырех сезонов» с фотозонами, коворкингом и общественной гостиной, где жильцы смогут проводить встречи и мероприятия. Завершить строительство и удовлетворить права больше тысячи человек планируется к 2025 году.

Пресс-служба строительного комитета ЛО