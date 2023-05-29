Выпускники Всеволожского района приступили к сдаче ЕГЭ

26 мая начался основной период сдачи ЕГЭ. «Марафон» стартовал с выпускников, которые выбрали географию, литературу или химию. На участие в этих трех экзаменах во всей России были зарегистрированы около 150 тысяч школьников, а всего ЕГЭ в этом году собираются сдавать свыше 700 тысяч человек. В Ленинградской области экзамен напишут более 5,7 тысячи выпускников.

Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали на пункте проведения первого экзамена в СОШ № 3 города Всеволожска и поговорили с ребятами, которые сдавали Единый государственный экзамен.

Примерно за час до начала испытания у школы небольшими группами собирались выпускники. Затем «десант одноклассников» направился к главному входу, где внимательный охранник на проходной проверял паспорта и изучал списки. За процессом пристально смотрела заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 3, а заодно и член ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) Татьяна Наливайко.

– На участие в трех экзаменах зарегистрировано 88 человек, – говорит директор СОШ № 3 Всеволожска, которая ещё и руководитель экзаменационного пункта Ирина Кулаева. – Больше всего ребят, а это – 40 выпускников, сдают ЕГЭ по литературе, меньше всего – географию – 11 человек. Остальные 37 напишут ЕГЭ по химии.

– В части экзамена по литературе произошли некоторые изменения, – информирует член ГЭК Елена Сергеева. – Ребятам разрешили пользоваться орфографическими словарями при написании сочинения. Это неплохо, потому что порой, создавая свое творческое произведение, выпускники теряют грамотность речи. Надеемся, что экзамен пройдет четко и без нарушений. Мы всегда напоминаем ребятам, чтобы они ни в коем случае не использовали запрещенные предметы. Риск, что их поймают на списывании, очень велик. Оно того не стоит.

Для выпускников главное в период ЕГЭ – уметь собираться, распределять силы, выделять приоритеты. Только в этом случае можно рассчитывать на максимально возможный результат. На экзаменах важно следить за временем и в первую очередь делать те задания, в которых уверены.

– Хорошо, что можно воспользоваться словарём, но, надеюсь, он мне не понадобится, – говорит выпускница Марина. – Люблю литературу, поэтому решила её сдать. Я привыкла коротать время в компании Пушкина, Толстого, Набокова, Булгакова, Бальмонта и других известных писателей, но у меня такое ощущение, что не всё успела прочитать. А знаете, я очень люблю творчество Чехова. Он – один из моих самых любимых классиков. Мне так близка по образу Варя из «Вишневого сада». Возможно, стану журналисткой, так как собираюсь подать в профильные вузы.

– Сегодня я сдаю химию, – говорит Маша из шестой школы. – Волнуюсь, конечно, и переживаю очень. Я много и серьезно готовилась. Вот, сидим, анализируем с ребятами задания, смотрим наши черновики. Страшно, но нужно собраться. Впереди ещё два экзамена – биология и русский. Выбрала эти экзамены, так как хочу стать врачом, буду поступать в медицинский.

«Ребята, всем надо переместиться на второй этаж», – отвлекают нас от разговора строгие члены ГЭК. Настало время икс и нужно пройти в аудиторию, где проводят экзамен. Здесь всё отработано до мелочей. Сначала необходимо пройти металлодетектор, который реагирует даже на фольгу из упаковки жвачки. Затем подойти с паспортом на регистрацию и, получив номер аудитории, в сопровождении педагога пройти в кабинет. Воду просят оставлять до входа в помещение. Это для того, чтобы избежать прецедента, когда участник экзамена в волнении может разлить ее на контрольно-измерительный материал (КИМ).

Ровно в 10 часов вскрывают заветный пакет с заданиями. Каждый ребёнок получает свой конвертик, минут 12 уходит на заполнение бланков, и ученики начинают писать. Почти четыре часа работы пролетели как одно мгновение. Школьники старательно что-то писали, решали, изредка переглядывались друг с другом.

Единый государственный экзамен прошёл без происшествий. Написавшие по очереди сдали свои работы и ушли домой, а экзаменаторы упаковали работы в специальные конверты и унесли их.

– ЕГЭ, безусловно, важный экзамен, но не надо думать, что в случае плохой сдачи жизнь будет кончена, – отметили в Комитете по образованию Всеволожского района. – Даже если вы сдадите в этот раз не очень хорошо, у вас есть возможность пересдать или потом перевестись из одного вуза в другой. Стремитесь выложиться на максимум, но помните, что всегда есть альтернатива.

Отметим, что ЕГЭ по русскому языку напишут 96,6%. Это самый массовый предмет ЕГЭ. На втором месте – математика базового уровня, которую сдадут 51,3% участников, и на третьем – математика профильного уровня с показателем 43,9%.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА