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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет книжный фестиваль под открытым небом

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12 июня Общественное пространство «Парк Песчанка» станет местом притяжения книголюбов. В просторном амфитеатре парка пройдет книжный фестиваль «Читай, Всеволожск».

Организатором мероприятия выступает Всеволожская межпоселенческая библиотека. С 11.00 до 15.00 гости фестиваля смогут принять участие в литературных викторинах, мастер-классах, конкурсах и розыгрыше призов, поиграть в настольные игры и встретиться с героями любимых книг.

Зарядиться хорошим настроением и узнать новое приглашают как взрослых, так и юных книголюбов. Вход на мероприятие свободный.

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