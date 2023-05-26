Бизнес начинается с риска, а риск – благородное дело

Для уроженки Пятигорска, руководителя Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирины Кондратьевой, наш край давно стал родным.

На своём сереньком минивэне «Пежо» с лейблом центра «Мой бизнес» она объездила район вдоль и поперёк, от Янино до Кузьмоловского. Коллеги уже привыкли к тому, что её не всегда можно застать на месте, и относятся к этому с пониманием. Они точно знают: у неё нет нерешенных вопросов, проблем, перед которыми бы руководитель Фонда спасовала, и дел, которые бы отложила на потом.

Время производить

– Ирина Викторовна, насколько мне известно, Вы живете по принципу “здесь и сейчас” и шутите, что лучше думаете на бегу. Сегодня редкий случай, когда вы находитесь в офисе. Как так получилось?

– Только что мы провели форум социальных предпринимателей, который объединил более двух десятков представителей бизнес-сообщества. Прозвучало много интересных идей. Вот, например, бизнесмен из Мурино открыл Центр детского развития по запатентованной авторской методике. Идея оказалась успешной, и сейчас он готов внедрить свою практику и в других регионах России. Только для этого нужны дополнительные средства. Узнать о мерах поддержки он пришёл к нам.

Социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению проблем граждан и общества. В данном сегменте бизнеса Всеволожского района «задают тон» дошкольные учреждения, в основном детские сады. Благодаря этому удается частично решить проблему присмотра за малышами в наших густонаселенных городах, таких как Кудрово, Мурино, Новое Девяткино. Государство и бизнес работают в тандеме: предприниматели получают субсидии и обещают не задирать цены на свои услуги. Вот такая вязанка для успешного и выгодного партнерства. Не секрет, что построить детский сад куда дороже, чем выделить средства на развитие этого сектора.

– Предпринимателям не позавидуешь. Пару лет назад на бизнесе сказалась пандемия, сейчас очередной удар – санкции. Есть ли свет в конце тоннеля?

– Не поверите, но показатели Всеволожского района в секторе развития бизнеса последние годы идут только в рост. Сейчас в нашем реестре более 24 тысяч предпринимателей, что почти на две тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Свой «счастливый билет», если можно так сказать в сложные времена, вытянули те предприниматели, которые перешли от сферы продаж к производству продукции. У них появилось много существенных преимуществ, которых раньше не было. Темпы роста производства впечатляют. Это касается таких отраслей, как швейная промышленность и IT-технологии.

На завтрак или на пикник?

– Не было бы счастья, да несчастье помогло?

– Нет. Просто, свято место пусто не бывает. Покинув российский рынок, иностранные компании освободили его для местных производителей. Отечественные предприниматели получили шанс занять новые и свободные ниши на рынке и воспользовались этим. Да, сначала было нелегко, пришлось налаживать новые логистические цепочки и подстраиваться под современную реальность. Самая больная тема для бизнеса сейчас – высокая аренда и отсутствие производственных площадей. Они оказывают существенное влияние на развитие всех отраслей экономики.

– Окончив Северо-Кавказский государственный технический университет в Пятигорске, Вы стали предпринимателем и, как любите говорить, набили немало шишек. Помогает ли опыт леди-предпринимательницы в работе и как изменился бизнес в России за последние двадцать пять лет?

– Сравнить происходящее в регионах сейчас и десять лет назад – это небо и земля. На этапе становления многие предприниматели двигались по наитию. Иногда они, как слепые котята, не знали куда идти. Царил информационный вакуум, а чтобы узнать, как развиваться дальше, приходилось «пробивать головой стену». Такова была специфика 90-х. Сейчас ситуация круто поменялась. В стране поддерживают бизнес. Об этом говорят чуть ли не из каждого утюга. Деловое сословие получает хорошую поддержку. Увеличиваются субсидии. Если пару лет назад стартовикам выделяли до 300 рублей, теперь взяли планку ещё выше. Сейчас начинающие бизнесмены могут получить до 700 тысяч. Как видите, для бизнеса созданы беспрецедентные условия.

– Привлекая бизнесменов в Фонд, Вы применяете разные оригинальные формы общения, отходя от порядком наскучивших круглых столов и пленарных заседаний. Предприниматели разговаривают с налоговиками на «бизнес-завтраках», узнают об азах деятельности на «бизнес-пикниках», ведут гендерные дискуссии на «бизнес-девичнике» и «мужском бизнес-завтраке». Какие люди приходят на мероприятия?

– Разные люди: те, которые только задумались о своём деле и хотят реализовать мечту, и те, кто уже в этой сфере работает много лет. В нашем бизнес-инкубаторе мы приютили стартапы, которые по льготной ставке арендуют помещения. Новоявленные бизнесмены занимаются производством, шьют, развивают инновации. Некоторые наши подопечные «вылетели» из гнездышка и получили широкую известность во всей России. Среди них дизайнер одежды Ульяна Скопинова, основатель бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская.

Как «раскусить» должника?

– Фонд развивается, растёт, расширяет спектр услуг и сейчас крепко стоит на ногах. Какие услуги оказываете?

– Наши сотрудники помогают составить бизнес-планы и рассказывают, на какие государственные гарантии могут рассчитывать, представляют информацию о налоговых режимах. Мы выделяем льготные кредиты от 3 до 6,5% годовых, что стало хорошим финансовым подспорьем для деловых людей. Ведь, как показывают разные опросы, бизнесу очень не хватает оборотных средств. Работаем мы в тесном контакте с администрацией Всеволожского района, начальником управления экономики администрации Ингой Масловой, руководителем отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Екатериной Ковторовой.

Практика показывает: это приносит пользу. Особенно в таких быстрорастущих районах Ленинградской области, как Всеволожский.

– Как выбираете заёмщиков? Допустим, зашёл к вам соискатель. Есть такие факторы, которые для вас важны?

– У каждого человека есть интуиция. «Раскусить» будущих заёмщиков мне помогает седьмое чувство. (Смеется). На самом деле, это то самое классическое микрофинансирование, о необходимости которого так много говорят, но которого в реальности так мало на рынке. Мы предлагаем этот дефицит восполнить. Если клиент соответствует нашим требованиям, то есть не был судим, не является должником банков, не тунеядствует и имеет хороший залог, он может рассчитывать на выгодный микрозайм.

– А разница в степени финансовой дисциплины и порядочности как-то видна?

– Да, она видна, но я бы не сказала, что степень порядочности наших граждан меньше, чем жителей в той же самой Восточной Европе. Даже наоборот.

– Что скажете о госконтрактах? Порой складывается впечатление, что, говоря о привлечении предпринимателей к госзакупкам, многие в этом не заинтересованы. Так ли это?

– Вопрос сложный. Настало время менять Закон о госзакупках. Насколько мне известно, сейчас этот вопрос обсуждается. Кроме того, как показал опыт работы с предпринимателями, малому и среднему бизнесу не хватает знаний. Для того чтобы устранить этот пробел, мы вместе с представителями районной администрации оказываем содействие в подготовке документов, проводим консультации.

– Недавно знакомый предприниматель получил деловое предложение от крупного монополиста, но отмахнулся от него. Предположил, что победитель лота уже определен, а торги – просто фикция. Что бы вы посоветовали ему?

– Зря отказался. Надо было принять участие. Чем жизнь не шутит! Вдруг бы получил миллионный контракт? Необходимо верить в себя и в свои силы. А риск – благородное дело!

– Недавно на площадке Всеволожского агропромышленного техникума прошла неделя молодёжного предпринимательства. В этом учебном заведении учится Ваш сын Максим. Он не хочет стать бизнесменом?

– Есть такое желание. О предпринимательской деятельности он от меня узнал уже всё. Моя работа наложила серьезный отпечаток.

– Ирина Викторовна, «под занавес» разговора немного о личном…

– Личное? Я могу рассказать, как у меня всё происходит. Как правило, с утра я бегу на какую-то конференцию или «круглый стол», потом рабочие встречи. День состоит из этого. Мне интересно работать, созидать, создавать, выводить что-то новое. Я привыкла двадцать четыре часа в сутки быть в деле. Хотя понимаю и тех людей, которым захотелось побыть «пенсионерами». У каждого есть собственное право на самоопределение.

– Чем живёте вне работы? Ну, конечно, с поправкой на ваши слова о двадцати четырёх часах…

– В моем графике усталость компенсируется каким-то активным образом, например, игрой в теннис…

– Я недавно так дочери предложила: «Давай вместе «Ну, погоди!» посмотрим». Она говорит: «Мама, надо было смотреть пять лет назад, я уже выросла». Думаю, ну, тогда я одна посмотрю…

– Главное, найти баланс между работой и семьей. Тогда все будут счастливы.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото автора и из личного архива И. Кондратьевой