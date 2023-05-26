Автопробег фестиваля «Книжные маяки России» посетил библиотеку в Вартемягах

Межрегиональный сетевой библиотечно-издательский фестиваль развития чтения, книжной культуры и знаний для жизни «Книжные Маяки России» – это проект, популяризирующий чтение, литературу, книжную культуру, историческое знание, самообразование, традиционные духовно-нравственные ценности и объединяющий книжное и библиотечное сообщество России.

Он привлекает внимание многомиллионной аудитории россиян и русскоязычных пользователей Интернета к русской литературе и чтению, повышает интерес молодёжи к Книге и русской культуре.

В рамках этого фестивального движения и в ходе книжного автопробега, стартовавшего в этот день на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, 20 мая его участники посетили библиотеку «Пользы и успеха» в деревне Вартемяги. Визит осуществили российская детская писательница, художник, сценарист, автор серии сказочных детективов, автор стихотворений для детей, член правления Союза детских и юношеских писателей, член Союза писателей Санкт-Петербурга Екатерина Матюшкина, русский писатель, поэт и сценарист, глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, председатель Комитета по поддержке и развитию книгораспространения Российского книжного союза, основатель петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Визит состоялся под эгидой Всероссийского фестиваля «Книжный маяк Петербурга» и в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона.

За 30 минут общения в библиотеке прошли динамичная пресс-конференция и фотосессия. По итогам визита фонд библиотеки пополнили книги современных писателей с автографами Сергея и Елены Переслегиных, Олега Роя, Андрея Аствацатурова, Антона Чижа, Андрея Курпатова, группы писателей, объединенных темой «В Питере жить», журналы «Адреса Петербурга», «Аврора» и «Если».

Мероприятие стало анонсом уникального Всероссийского Книжного автопробега «Дорога на маяк», который состоится в рамках проекта «Книжные маяки России» с 1 по 19 августа. За 19 дней водители-путешественники проедут около 12 тысяч километров и зажгут «Книжные маяки» по маршруту: Мурманск – Санкт-Петербург – Москва – Владивосток. В городах по пути следования будут проходить фестивали, книжные мероприятия, встречи с авторами, дискуссии и лекции. Остановка в Вартемягах будет обязательно!

Надежда ОРЛОВА

Фото Татьяны АГАЕВОЙ