Шар «Вершина» из Всеволожского района принял участие в областном чемпионате по воздухоплавательному спорту

В Приозерском районе 24 мая состоялось торжественное открытие чемпионата Ленинградской области по воздухоплавательному спорту на тепловых аэростатах на Кубок губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту.

На чемпионат заявлено 10 экипажей, которые будут соревноваться в мастерстве пилотирования трудно управляемым воздушным средством. Именно точность управления аэростатом и будет главным критерием для выбора победителя. Среди участников представлен шар «Вершина» из Всеволожского района.

Это первый чемпионат за последние 12 лет. Событие невероятно значимое для региона. И очень зрелищное. Несмотря на то что из соображений безопасности на само состязание зрителей не приглашают, наблюдать за аэростатами можно из близлежащих окрестностей. Главное требование: не создавать помех проведению соревнований.

Успех полета зависит не только от мастерства пилота, но и от погодных условий. Сильные порывы ветра могут серьезно помешать выполнению заданий или вообще не позволят взлететь. Поэтому мы пожелаем участникам безветренной, летной погоды.

По официальной информации закрытие состоится 28 мая в Выборге. Ограничений для зрителей не будет, и каждый желающий сможет посетить мероприятие, насладиться впечатляющим видом аэростатов вблизи и сделать фото.

Татьяна ОСИПОВА

Фото Светланы УСИК