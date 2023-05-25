Предприятие в Янино занимает нишу иностранных производителей

Лакокрасочный завод в Янино наладил производство защитного покрытия для труб из отечественных компонентов. Мощности предприятия позволяют выпускать порядка 300 тонн новой грунтовки в год. Инвестиции в создание и запуск продукта составили 15 млн рублей.

Предприятие «Пигмент-Холдинг» специализируется на разработке и производстве лакокрасочных материалов для промышленного применения. В 2022 году «Пигмент» запустил новую промышленную площадку в Янино. В настоящее время строится новый складской комплекс на 1 000 кв. м, который позволит оптимизировать закупки, выпуск и логистику.

«Областные предприятия не только довольно успешно справляются с вызовами времени и внешними ограничениями, но и находят новые направления для развития, занимают ниши иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов.

Первым заказчиком нового продукта, выпущенного в Ленинградской области, стал Ижевский завод изоляции. Грунтовка будет использоваться для нанесения защиты на внутреннюю поверхность труб, которые затем пойдут на сооружение нефтепроводов.

В дальнейшем завод планирует продолжать разрабатывать и осваивать выпуск новых продуктов, чтобы обеспечить российский рынок отечественными лакокрасочными материалами. По словам генерального директора Александра Шиханова, по итогам 2022 года предприятие нарастило объемы производства в два раза до 3,9 тыс. тонн.

По материалам пресс-службы областного правительства