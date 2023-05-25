Колтушский ансамбль «VOICE» стал полуфиналистом Всероссийского конкурса «Битва хоров»

Вокально-хоровой ансамбль «VOICE» принял участие во Всероссийском конкурсе «Битва хоров». Колтушские вокалисты достойно выдержали высокую конкуренцию и вошли в число полуфиналистов. Теперь артистов ждет выступление на Красной площади.

Конкурс «Битва хоров» – это настоящее музыкальное соревнование, в котором состязаются хоровые коллективы. Помимо непосредственного участия, вокалисты получают возможность стать частью масштабного мультимедийного проекта, поучаствовать в интересных музыкальных коллаборациях со звездными исполнителями, а также получить дополнительные возможности по развитию творческого потенциала.

Колтушский ансамбль «VOICE» не первый год участвует в конкурсе и уже успел заявить о себе. В рамках «Битвы хоров» были подготовлены яркие и пронзительные выступления, с которыми можно ознакомиться на официальной странице ансамбля в соцсети «ВКонтакте» – «Вокально-хоровой ансамбль «VOICE»».