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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Колтушский ансамбль «VOICE» стал полуфиналистом Всероссийского конкурса «Битва хоров»

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Вокально-хоровой ансамбль «VOICE» принял участие во Всероссийском конкурсе «Битва хоров». Колтушские вокалисты достойно выдержали высокую конкуренцию и вошли в число полуфиналистов. Теперь артистов ждет выступление на Красной площади.

Конкурс «Битва хоров» – это настоящее музыкальное соревнование, в котором состязаются хоровые коллективы. Помимо непосредственного участия, вокалисты получают возможность стать частью масштабного мультимедийного проекта, поучаствовать в интересных музыкальных коллаборациях со звездными исполнителями, а также получить дополнительные возможности по развитию творческого потенциала.

Колтушский ансамбль «VOICE» не первый год участвует в конкурсе и уже успел заявить о себе. В рамках «Битвы хоров» были подготовлены яркие и пронзительные выступления, с которыми можно ознакомиться на официальной странице ансамбля в соцсети «ВКонтакте» – «Вокально-хоровой ансамбль «VOICE»».

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