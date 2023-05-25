Всеволожский спортсмен вошел в число сильнейших ориентировщиков России

С 18 по 22 мая в городе Вязники состоялся Чемпионат России по спортивному ориентированию. Здесь собрались 110 сильнейших ориентировщиков из 27 регионов нашей страны.

Соревнования проходили в дисциплинах «кросс-классика», «кросс-многодневный» и «кросс-марафон». На спортивные трассы Владимирской области вышли шесть заслуженных мастеров спорта России, два мастера спорта России международного класса и более 80 мастеров спорта России.

Ленинградскую область на турнире представляли шесть человек, в том числе спортсмен Всеволожского центра физической культуры и спорта (директор В.С. Гайдуков), мастер спорта России Павел Иванов. Воспитанник тренера Светланы Горбатенковой показал отличную физическую подготовку и завоевал здесь две серебряные медали. Он вошел в число сильнейших ориентировщиков России в дисциплинах «кросс-классика» и «кросс-марафон».

Александр СОРОКИН

Фото МАУ «Всеволожский центр ФКС»