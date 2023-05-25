Во Всеволожске построят дом для ветеранов

Новое общежитие для ветеранов Специальной военной операции откроется при Мультицентре социальной и трудовой интеграции в 2024 году. Его строительством займется инвестор по соглашению с Правительством Ленинградской области.

Разрешение на строительство общежития во Всеволожске на улице Шишканя выдал госстройнадзор Ленинградской области.

«С серьезными проблемами надо работать задолго до того, как они настигнут. Мы, как никто, оказались готовы к поддержке участников СВО и членов их семей благодаря нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Готовность государственных служб сегодня определяет состояние общества завтра», — отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

В новом доме на 19 квартир будут созданы специальные условия для граждан, нуждающихся в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. На каждом из трех этажей разместится просторная кухня-гостиная для досуга проживающих.

Снаружи будут оборудованы парковки для машин и велосипедов. Общая площадь застройки составляет 317 кв. метров — около 70 % от нее будет отведено под озеленение территории.

Пресс-служба областного правительства