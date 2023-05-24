Позывной «Граница»

Андрей Александрович Гончаров с раннего возраста усвоил, что такое верность Родине и офицерская честь. Отслужив срочную службу в пограничных войсках, стал бойцом знаменитого Рижского ОМОНа. А когда над страной нависла угроза со стороны стран НАТО, житель Токсово вступил в ряды добровольцев и отправился воевать на Донбасс.

Рождённый патриотом

Родился он в Риге 6 мая 1968 года в семье военных и с самого детства готовился продолжить офицерскую династию, которая началась с его дедушки – И.М. Михайлова. Иван Максимович прошёл всю Великую Отечественную войну, а после победы окончил Военную академию разведки имени М.В. Фрунзе и всю оставшуюся жизнь трудился на этом поприще. А отец – Александр Петрович Гончаров – был офицером-пограничником. Мама тоже служила в погранотряде.

– Мое детство можно назвать «гарнизонным». Нашей семье часто приходилось менять места службы. Так что географию я изучал, путешествуя по всему Советскому Союзу. Дальний Восток, Средняя Азия, Закавказье – вот неполный список регионов, в которых располагались воинские части, где служили мои родители. Повидал много школ, в том числе и национальных. Учил грузинский и армянский языки. Но везде оставался верен выбранной ещё в детстве мечте – стать пограничником. И влекла меня к ней не столько зеленая фуражка. В глазах пограничников читалась особая гордость и ответственность за страну, за её рубежи, которые считались священными. И мне тоже хотелось быть причастным к задачам по охране границы. Так что ответ на вопрос: «Кем быть?» – я нашёл ещё в дошкольном возрасте, – вспоминает Андрей Гончаров.

В те времена слова «патриот» и «патриотизм» не были в широком обиходе, как сейчас. Тогда для каждого военного ключевыми ценностями и ориентирами в жизни были – присяга, воинский долг, героизм, отвага, мужество, верность Родине. В такой среде и рос Андрей Гончаров. А ещё он видел, как много времени военнослужащие уделяют своей физической подготовке, и тоже следовал этому правилу. С ранних школьных лет будущий пограничник увлекся легкой атлетикой и борьбой самбо, участвовал в соревнованиях, завоевывал призовые места, получал спортивные разряды.

Вернуться в родную Ригу семья Андрея Александровича смогла только в середине 80-х годов. Здесь он поступил на историко-философский факультет Латвийского университета и после первого курса был призван на срочную службу в пограничные войска.

– Отслужив два года на заставе, я вернулся домой в звании старшины и со знаками «Отличник погранвойск» I и II степени на груди, – продолжает Андрей Гончаров, – за время службы участвовал в двух задержаниях нарушителей государственной границы.

Свидетель развала страны

Вернувшись к гражданской жизни, и чтобы «не сидеть у родителей на шее», наш герой пошёл работать на завод «Радиотехника», а учебу в университете продолжил на вечернем отделении.

– Это были годы конца перестройки, и в Латвии уже поднимали головы националисты, жаждавшие реванша за разгром фашистской Германии и их союзников. А тут мне поступило предложение о работе в силовых структурах. Я согласился и, благодаря своим жизненным и идеологическим принципам, а также армейскому опыту и физической подготовке, нашёл своё место в Рижском отряде милиции особого назначения. Мы служили стране, защищали конституционный порядок и стремились сохранить Советский Союз. Тогда в республике фактически произошел государственный переворот. Националисты начали формировать свои органы власти, завладели оружием и вступали в открытое вооруженное противостояние с теми, кто остался верен присяге и Конституции СССР. На бойцов Рижского ОМОНа и членов их семей началась настоящая охота. Экстремисты развешивали наши фотографии в публичных местах и открыто призывали к расправе над нами, – рассказал Андрей Гончаров.

После январских событий 1991 года бойцам подразделения, где служил Андрей Александрович, пришлось покинуть Латвию. Значительная часть отряда была переведена в Тюмень, а он переехал во Всеволожский район Ленинградской области и продолжил службу в силовых структурах. А через несколько месяцев страны под названием СССР больше не стало.

– Распад Советского Союза тогда для многих людей стал страшной трагедией и сопровождался тяжелыми испытаниями. Выживать в начале 90-х было очень сложно, а служить Родине и охранять правопорядок – вдвойне, но я остался верен присяге и офицерскому долгу, – рассказал Андрей Гончаров.

За Русский мир и други своя

Уже в двухтысячные наш герой задумался о смене деятельности. Получил юридическое образование, открыл охранно-детективное агентство и стал помогать частным лицам и предприятиям разбираться в хитросплетениях Российского законодательства, но навсегда сохранил верность знамени и подвигу легендарного Рижского ОМОНа.

– Нельзя сказать, что я был полностью удовлетворен и реализован в данной профессии, но нужно было как-то жить, обеспечивать семью. Хотя материального достатка достичь и удалось, в глубине души сожалел о том, что не случилось связать свою жизнь с пограничной службой. А тут 2014 год. Я внимательно следил за происходящим на Украине, и те события мне очень напоминали Латвию 1990–1991 годов. Отличие лишь в том, что здесь жителям Донбасса хватило духу дать отпор националистам, а из Прибалтики нам приказали уйти, оставив без защиты десятки тысяч русских людей, которых мы готовы были защищать до конца, – поделился воспоминаниями Андрей Александрович.

А тем временем ситуация на границе с западным соседом, некогда братской советской республикой, накалялась, и дело дошло до Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

– В самом начале СВО многим казалось, что наши вооруженные силы за несколько месяцев освободят Донбасс и зачистят территории от укронацистов. Но все оказалось куда серьезнее, раз дело дошло до частичной мобилизации. Для меня это был четкий и однозначный сигнал, что нашей стране нужна помощь, а русским людям на Украине – защита. Немного взвесив все свои жизненные обстоятельства и посоветовавшись с близкими, оставил свой юридический бизнес и пошёл в военкомат. Я понимал, что уже не молод для таких мероприятий, но, учитывая свой боевой и жизненный опыт, надеялся быть полезным на фронте. Да и посчитал необходимым поддержать призыв президента, ведь многие испугались мобилизации, запаниковали, а иные и вовсе сбежали из страны, – продолжает Андрей Гончаров.

Харьковское направление

54-летний возраст добровольца немного смутил работников военкомата, но, услышав убедительные аргументы, они все-таки зачислили его в ряды участников СВО. И уже в октябре 2022 года, после двухнедельной подготовки, бывший пограничник и омоновец оказался на передовой в районе Изюма, где сразу же получил прозвище «Граница», которое и стало его боевым позывным.

– Я попал в разведку, а это значит приходилось на несколько суток ходить за линию фронта. Работа физически довольно тяжелая. Передвигались, как правило, пешком скрытно и незаметно, проходя за сутки порядка 50 км. При этом несли на себе снаряжение и оружие весом около 50 килограммов. Я оказался самым возрастным в подразделении, но ничего, привык, справлялся. Когда попал в зону СВО, я весил 96 кг, а буквально через 2–3 месяца мой вес колебался между 70 и 72 килограммами. Отдыхали от боев в окопах, иногда в заброшенных домах разбитых и опустевших деревень и хуторов. В некоторых ещё оставались местные жители, в основном старики, которые не смогли покинуть зону боевых действий. Это было печальное зрелище. Огромное количество брошенных домашних животных – одинокие больные и голодные, старики, кошки, собаки… Ведь на этих территориях гражданским даже еду взять негде, магазины давно разрушены и опустошены. Вот мы и брали над ними «шефство». Отдавали свои пайки, консервы, хлеб, медикаменты из личных аптечек, подкармливали кошек и собак. Некоторые хвостатые уходили с нами в окопы и поднимали нам боевой дух, отвлекая от военной повседневности, помогали в нашей работе. Собаки – они же чуткие, если слышат опасность, сразу реагируют. Давали возможность иногда ночью вздремнуть, – рассказал Андрей Гончаров. В одном из боев разведчика с позывным «Граница» контузило, а в добавок к этому он обморозил ноги. В конце марта 2023 года Андрей Александрович был вынужден вернуться домой, чтобы подлечиться. Но и здесь он придумал, как быть полезным стране и боевым товарищам.

Волонтёр с боевым опытом

Разговаривая с участником боевых действий, начинаешь глубже понимать, насколько война неприятное и тяжелое явление. К смертельной опасности и реальной вероятности погибнуть добавляются бытовые неудобства и лишения.

– Чтобы согреться и приготовить еду, нужно было добыть дров и носить воду за пару километров от расположения. К большому сожалению, того, что выделяет Министерство обороны, не всегда хватает солдату, и здесь очень выручают волонтеры. Нашей радости не было предела, когда к нам на передовую пришёл груз от ребят из Токсово. Елена Гинзбург, Виталий Техов, Александр Анхимов вместе со своими единомышленниками, кроме одежды и продуктов, прислали нам бензопилу, электрогенератор, зарядные устройства для телефонов и радиостанций и ещё много чего. Это было очень кстати и сильно помогло бойцам. Вот и я, находясь здесь, решил не терять даром времени и вместе с неравнодушными земляками стал тоже собирать гуманитарные грузы для ребят, которые остались на передовой. Теперь-то мне хорошо известно, в чём нуждаются на линии боевого соприкосновения. К сожалению, за эту пару месяцев, что я дома, некоторые из моих фронтовых друзей погибли, – добавил Андрей Гончаров.

Кроме того, Андрей Александрович решил увековечить память бойцов своего подразделения и на собственные средства издал книгу, которая будет в каждой семье его боевых товарищей. А ещё он занялся просветительской деятельностью и вместе с директорами Токсовской и Лесколовской школ организовал встречи с учащимися.

– В нынешних условиях патриотическому воспитанию подрастающего поколения необходимо уделять особое внимание. Ведь сегодня вопрос нашего противостояния с коллективным Западом стоит так – либо не будет блока НАТО, либо не будет нас. Очевидно, что договориться с ними не получится, уж очень им нравится наша земля с её недрами и прочими ресурсами. Я думаю, эта война быстро не закончится, и боюсь, что повоевать за нашу страну, за Русский мир придётся и нашим внукам. Ну а для меня эта война ещё точно не закончилась. Вот только восстановлюсь после контузии, и мы ещё повоюем.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Андрея Гончарова