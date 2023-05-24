Легендарный танк Т-70 отправлен из Мелитополя во Всеволожск на реставрацию

В Мелитополе Запорожской области сняли с постамента танк Т-70 времен Великой Отечественной войны. Боевая машина будет отреставрирована в Музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова и возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

После реставрации танк, долгие годы стоявший на постаменте у Братского кладбища, вернётся в родной город и 23 октября возглавит парад. Танк Т-70 имеет историческую ценность, так как первым вошёл в город при прорыве фашистской обороны города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков – 13 октября 1943 года танк вступил в неравный бой с вражескими танками, уничтожив несколько опорных пунктов на месте городского парка. Экипаж под командованием гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова погиб. После освобождения города от фашистов по указанию командующего фронтом Ф.И. Толбухина танк Т-70 был установлен на постаменте возле мемориала «Братское кладбище», где захоронены герои, освобождавшие город.

После участия в параде отреставрированная боевая машина вернётся на своё историческое место. Перед отправкой в дорогу на Т-70 установили копию Знамени Победы.

Александр НИКОЛАЕНКО, пресс-секретарь направления «Социальные проекты» ЗАО «СММ»