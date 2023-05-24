Всеволожский совет депутатов обсудил вопрос предоставления отсрочки платежей по договорам аренды имущества

В зале заседаний администрации Всеволожского района 23 мая состоялось очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва. Народные избранники обсудили 5 основных вопросов.

Наиболее важным, на наш взгляд, был вопрос о предоставлении отсрочки платежей по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, на период прохождения гражданами военной службы или оказания ими добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, а также расторжения договоров аренды с этой категорией лиц без штрафных санкций.

Были внесены изменения в Правила размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Всеволожска и Положение «О звании «Почётный гражданин г. Всеволожска». С 1 января 2024 года на это почётное звание смогут претендовать заслуженные люди города, отмеченные знаком «За заслуги перед городом Всеволожском» и Почётной грамотой Совета депутатов.

Поскольку вынесенные в повестку дня заседания вопросы были детально проработаны постоянными комиссиями совета депутатов, все решения были приняты единогласно.

В завершение председатель совета депутатов Станислав Богдевич выступил с официальным заявлением, суть которого сводилась к тому, что растиражированное во многих СМИ и Интернете сообщение о принятии депутатами города решения об установке памятника Н.С. Гумилёву во Всеволожске не соответствует действительности.

Предложенная председателем комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развития туризма Общественной палаты района Ириной Гуреевой-Дорошенко концепция установки памятника на предыдущем заседании Совета депутатами была лишь принята к сведению.

В заседании приняли участие глава администрации района Андрей Низовский, его заместители и представители общественности города.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО