Во Всеволожском районе прошел аукцион племенных животных

Корова по кличке Нева оказалась самым дорогим лотом на VI аукционе племенных животных, который прошёл в Энколово. На открытии сезона «рогатая красавица» ушла с молотка за 350 тысяч рублей. Всего на торги было представлено 70 лотов и 81 животное.

В этом году впервые на реализацию выставлялись быки молочной и мясной пород, бараны, козы, птица. Покупатели на аукцион приехали не только со всего Северо-Запада, но и из Белоруссии. Соседи давно наладили сотрудничество с 47-м регионом и активно выбирают и покупают наших породистых парнокопытных. Зрителями и участниками аукциона стали порядка 300 человек: руководители и специалисты племенных хозяйств Ленинградской области и регионов СЗФО, управлений АПК районов, специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области, Россельхознадзора, кредитных организаций, науки, аграрных вузов.

И на «манеж» выводили по три лота. Все животные без капли смущения демонстрировали свои достоинства, а покупатели придирчиво оценивали экстерьер животных, ноги и …вымя. Для популяризации сельского хозяйства в рамках аукциона прошёл премьерный показ видеофильмов о сельскохозяйственных династиях Ленинградской области.

Как отмечали участники, местные сельхозпроизводители давно доказали, что они серьезные игроки на российском агропромышленном рынке. По производству мяса, молока и прочей продукции область может дать фору любому российскому региону. Целеустремленные селекционеры постоянно работают над увеличением производства молока айрширской и голштинской пород коров, выводят в регионе и мясных абердин-ангусов. Любопытная деталь: некоторые «южные» особи прекрасно акклиматизируются в северных районах России.

– Аукцион – возможность продемонстрировать лучших животных из ведущих ферм, – подчеркнул председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – На территории региона – 70 племенных хозяйств. Ежегодно область отправляет в субъекты России порядка 5,5 тысячи голов высокопродуктивного стада. Это позволяет регионам улучшать свое поголовье и увеличивать объёмы производства продукции. В Ленинградской области самая высокая доля племенного поголовья животных среди субъектов РФ – 72%, при среднем показателе по России – 12,5%.

Отметим, что по итогам прошлого года общий объём производства молока в Ленинградской области вырос на 3,4% (+ 22,4 тыс. тонн) и составил 680,4 тыс. тонн. Увеличиваются удои: коровы-рекордсменки дают свыше 10 тысяч килограммов молока в год. Животноводство развивается благодаря наличию конкурентоспособной племенной базы. Рывка удалось добиться путём внедрения модной нынче цифровизации. Теперь у каждой коровы есть чип, в котором указана информация о том, сколько молока она дает каждые сутки, жирность продукта, ну и, естественно, информация о болезнях.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО