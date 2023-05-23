В школах Всеволожского района прозвучали последние звонки

Сегодня, 23 мая, в учебных учреждениях Всеволожского района прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для сотен выпускников сегодняшний звонок станет последним.

Только во Всеволожском районе девятый класс оканчивают в этом году 3881 учащийся, из них 1508 ребят – выпускники одиннадцатых и двенадцатых классов. Каждая школа по-своему подготовилась к такому торжеству, у многих оно включало и небольшую концертную программу, составленную самими учениками. А в конце праздника – нарядная первоклашка, устроившись на плече у одиннадцатиклассника, размахивала золотым колокольчиком: звенел последний звонок.

В этот день учителя, родители, общественные деятели не скупятся на теплые пожелания и добрые напутствия. Поздравил всеволожских выпускников с успешным окончанием школы и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Дорогие ребята! Вы стоите на пороге интересной и взрослой жизни. Пришло время сделать ответственный шаг и определиться со своим будущим. Пусть ваши разумные и справедливые поступки оставляют шлейф гордости за прожитые в школе годы. Цените и вспоминайте тех людей, кто вложил в вас свою душу и сердце, ваших учителей!

Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали в этот день в «СОШ № 4» и «СОШ № 6» города Всеволожска. Цветы и воздушные шары, белые банты и школьная форма, улыбки и слезы. Все это было много раз и повторилось вновь.

– Дорогие наши выпускники, настал тот день, когда для вас прозвенел последний школьный звонок, – обратился к ребятам директор школы Валерий Первутинский. – Впереди месяц экзаменационных испытаний. Пройдите их успешно, достойно. Надеемся, все, чему вы научились за эти годы в нашей школе, – пригодится вам. Успехов на экзаменах и при сдаче ЕГЭ! Верю, что все мечты исполнятся. Впереди –новый жизненный путь, и хотелось бы, чтобы ребята прошли его, достойно представляя не только школу, но и Всеволожский район. Учитесь, не останавливайтесь, перед образованным человеком открываются сотни дорог».

Выпускники СОШ № 6 в микрорайоне «Южный» подавно сложившейся доброй традиции посадили в школьном саду деревья: саженцы ели и яблонь.

– Благодаря полюбившейся традиции у нас вырос яблоневый сад, – рассказывает директор СОШ № 6 Валентина Гринева. – В прошлом году деревца дали свои первые плоды. Наши первые выпускники приводят за ручку своих малышей и показывают им первые березки, которые посадили много лет назад. Таким образом, выпускники оставляют о себе добрую память.

Как отметила Валентина Ивановна, всего в школе учатся 1806 детей, из них 51 – выпускники.

– У нас четыре медалиста, – продолжает директор школы. – Многие из выпускников победители всероссийских и областных олимпиад. Замечательный тандем, который сложился между родителями, педагогами и учащимися позволяет ребятам добиваться хороших успехов. Сегодня перед нашими выпускниками открываются двери в новую жизнь. полную всевозможных открытий и неожиданностей. Ключ в будущее у каждого в руках.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина