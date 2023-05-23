В Сертолово добровольцы и юные пожарные показали свое мастерство

В городе Сертолово 18 мая в ходе второго этапа регионального слёта-конкурса, который прошёл на базе пожарной части № 100 «Леноблпожспаса», определили лучшую дружину юных пожарных и лучшую добровольную пожарную команду Ленинградской области. 14 команд из разных районов Ленинградской области, а также гости из Псковской области и Петербурга показали своё мастерство.

Ребята выполнили необходимые элементы подготовки пожарных: вязку двойной спасательной петли, подъём по штурмовой лестнице, укладывание рукавов в автоцистерну, а также умение быстро экипироваться.

Несмотря на неблагоприятную погоду и сильный ветер, все участники выкладывались максимально. Опытные пожарные-добровольцы и молодое поколение спасателей уверенно прошли все испытания и показали отменную выучку и высокие результаты. По итогам соревновательного дня лучшей добровольной пожарной командой Ленинградской области стали представители Бокситогорского муниципального района.

Победителем среди юных пожарных стала дружина «Юный пожарный» «Искра» Толмачевской школы Лужского района, а по сумме баллов за два этапа слёта-конкурса лучшей стала дружина «Спасатели» Красноборского центра образования Тосненского района.

Отметим, что дружины юных пожарных – одна из форм добровольных объединений школьников, создающихся для оказания практической помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров. В настоящее время на территории Ленинградской области свою деятельность осуществляет более 70 дружин «Юный пожарный» с численностью более 1500 участников.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»