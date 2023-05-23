В Музее-усадьбе «Приютино» откроется выставка «Сад культуры»

25 мая в парке Музея-усадьбы «Приютино» откроется выставка-инсталляция «Сад культуры». На территории парка разместятся арт-объекты из неокрашенного дерева.

Куратор проекта Анастасия Пронина и художник Ринат Хабиров создали несколько работ – «Пасека», «Несуществующие проспекты», «Просто очень большой стол». Каждый из объектов несет в себе идею нашей связи с прошлым, которое продолжается в нашем будущем.

Основная идея проекта – новое краеведение, это одновременно историческая выставка и современный интерактивный проект, вовлекающий зрителя в процесс узнавания. Проект не о прошлом, а о памяти, рассказывающий историю места, в котором мы живем.

К каждому из арт-объектов, которые представлены в саду усадьбы, привязаны QR-коды, перейдя по которым можно получить больше информации. Выставка ориентирована на разновозрастную аудиторию – интересно будет и детям, и взрослым.