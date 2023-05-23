О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Водители Ленобласти сдают шины на вторичную переработку

0 Комментариев

Более 500 тонн автомобильных шин собрано и передано на переработку в Ленинградской области с момента начала весенней акции в конце апреля. До 1 июня водители могут сдать автопокрышки в специальные пункты приёма.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, шины не относятся к ТКО и размещать их на контейнерных площадках запрещено. Поэтому часто недобросовестные автовладельцы находят «альтернативные» способы утилизации – выбрасывают непригодные покрышки на окраинах, тем самым образуя несанкционированные свалки.

Чтобы снизить вред для окружающей среды, региональное правительство координирует компании по вторичной переработке и ленинградцев. Сезонные акции по сдаче приема старых покрышек проходят дважды в год, во время массовой замены резины. Однако в регионе действуют пункты приема, куда можно сдать шины круглогодично. Найти ближайший к себе можно на интерактивной карте.

Фото из архива «В.в.»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Чтобы в мире стало чище!
  2. Правительство Ленинградской области обсуждает с застройщиками проблему долгостроев Всеволожского района
  3. Полигон преткновения
  4. Создание совета многоквартирного дома – не только обязанность собственников квартир, но и возможности

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code