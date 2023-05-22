Ленобласть участвует в конкурсе «Российское дерево года – 2023»

В этом году в конкурсе Ленинградскую область представляет Сосна кедровая сибирская, расположившаяся в выборгском парке «Монрепо». В 2022 году растение стало победителем в областном этапе «Лучшее историческое дерево (памятник живой природы)».

Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа. Дерево из 47-го региона под номером 17 («Кедр Лира»).

В ежегодном конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

По материалам пресс-службы администрации ВМР