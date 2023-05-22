Ежегодный фестиваль #ВместеЯрче пройдет во Всеволожске

Крупнейший фестиваль Ленинградской области, посвященный современным разработкам и энергосберегающим технологиям, состоится 27 августа во Всеволожске.

Как сообщает комитет по строительству ЛО, местом проведения фестиваля станет Общественное пространство «Парк Песчанка». О старте подготовки к мероприятию рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов:

– Фестиваль соберет на своей площадке разные организации, использующие современные технологии, познакомит ребят и взрослых с работой топливно-энергетического комплекса, представит интересную культурную программу. Также на нем наградим победителей конкурсов, которые проводит региональный Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Отметим, что Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче ставит своей целью популяризацию применения современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве, а также бережного отношения к энергоресурсам.