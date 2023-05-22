В Сертолово состоялся симпозиум медицинских психологов

19 мая в конференц-зале Сертоловской городской больницы прошёл первый Сателлитный симпозиум «Медицинская психология в управлении организациями здравоохранения».

Мероприятие провела директор института делового администрирования региональной ассоциации менеджеров здравоохранения (ИДА РАМЗ), доктор экономических наук, профессор Ольга Страхова, занимающаяся внедрением принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении учреждениями здравоохранения.

Симпозиум был посвящён новой концепции управления организациями здравоохранения и роли медицинской психологии в ней, инструментарий которой позволит не только эффективно управлять организациями, но и снимет социальную напряжённость в обществе.

– В условиях глобального конфликта почти во всех сферах деятельности неизбежно происходят изменения и трансформации, задаётся новый вектор их развития. Для своевременной адаптации и решения ряда других задач мы и разработали проект «Медицинская психология как эффективный инструментарий управления организациями здравоохранения в условиях глобальной нестабильности», – рассказала профессор Ольга Страхова.

В научной конференции приняли участие специалисты в области экономики, психологии, здравоохранения, менеджмента и профильные сотрудники Сертоловской городской больницы, в том числе редкий, но крайне ценный в наше время специалист – организационный психолог.

Спикеры и участники симпозиума обсудили психологию управления персоналом, мотивацию работников (как в спокойное, так и в столь напряжённое время, как сейчас), а также тревоги, стресс, дистресс и эмоциональное выгорание – основные проблемы нашего времени, над решением которых усиленно работают специалисты.

Сертолово стал первым городом, в котором провели данный симпозиум. По словам Ольги Страховой, главный врач Сертоловской городской больницы Сергей Азаренко был одним из первых, кто поддержал новый проект, признав необходимость изменений в медико-социальной среде. «Не исключено, что в этом плане область будет развиваться даже быстрее, чем Санкт-Петербург», – предположила профессор института.

Анна ГРЕНЬ

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