Всеволожские велосипедисты откроют сезон велопарадом

В воскресенье, 28 мая, на городской велодорожке состоится открытие велосезона. Профессионалы и любители смогут принять участие в параде велосипедов, мастер-классах и различных конкурсах.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта Всеволожского района, фестиваль «Вело-2023» пройдет в рамках Международного дня соседей и будет посвящен 60-летию города Всеволожска.

Принять участие может любой желающий, регистрация стартует 28 мая в 11.00 на велодорожке (Всеволожск, ул. Приютинская, д. 1). Специалисты осмотрят велосипеды участников и при необходимости проведут необходимый ремонт. На скейт-парке улицы Ленинградская, 16 с 13.30 профессиональные спортсмены продемонстрируют трюки на самокатах, а также проведут мастер-классы.