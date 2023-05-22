Во Всеволожске прошел традиционный чувашский праздник «Акатуй»

В минувшую субботу, 20 мая, на Юбилейной площади прошел яркий национальный праздник «Акатуй». Для гостей подготовили увлекательную программу с песнями, национальными нарядами и чувашскими угощениями!

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, на праздничной сцене выступили творческие коллективы и солисты национально-культурных объединений Ленинградской области, Петербурга, Москвы, Ульяновской области и, конечно же, Республики Чувашия. Также в рамках мероприятия состоялся фестиваль-конкурс «Героями своими гордимся».

Отметим, что чувашский праздник «Акатуй» традиционно отмечается по окончании весенних полевых работ и посвящен земледелию. Подобные праздники с национальным колоритом помогают знакомиться с культурой разных народов, живущих в России, а потому встречаются жителями с большим теплом и интересом.

Фото Александра Ольховского